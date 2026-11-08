ایرج عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ یکی از مسیرهای ارتباطی مردم با سازمان تعزیرات حکومتی برای اعلام تخلفات اقتصادی و صنفی است و شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده در بازار را از این طریق اطلاع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: احتکار، گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، تقلب در کسب، کم‌فروشی و امتناع از عرضه کالا از جمله تخلفاتی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار بیان کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و کنترل تخلفات اقتصادی از وظایف تعزیرات است، اما گزارش‌های مردمی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات و رسیدگی مؤثرتر به آن‌ها کمک کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به‌ویژه احتکار کالا یا خودداری از عرضه اقلام ضروری، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.