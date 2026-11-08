https://mehrnews.com/x3dyts ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 7004816 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۸ ۲۵۳ شب قرار عاشقی در خیابان های زاهدان زاهدان- حضور مستمر مردم زاهدان در خیابانها و تجمعات شبانه، در دویستوپنجاهوسومین شب متوالی ادامه یافت. دریافت 44 MB کد مطلب 7004816 کپی شد مطالب مرتبط زبانهای سیستانی و بلوچی؛ گنجینههایی که هنوز ناگفتههای بسیاری دارند حمایت از تولید و آموزش؛ اولویت جدید تئاتر سیستان و بلوچستان آغاز آسفالت ۱۰ کیلومتر از بزرگراه زابل – دوستمحمد بازگشت ۴۹ زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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