به گزارش خبرگزاری مهر، نیما رخشا ظهر یکشنبه اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث بزرگراه زابل – دوست‌محمد در سال ۱۳۸۷ آغاز شد، اما به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات اعتباری، این پروژه پس از دستیابی به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در سال ۱۳۹۶ متوقف شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این مسیر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه سیستان، تکمیل آن در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده پس از حدود هشت سال وقفه از سر گرفته شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با اقدامات مطلوب انجام شده در حال حاضر عملیات اسفالت ۱۰ کیلومتر از این مسیر بعد از اتمام عملیات زیر سازی آغاز شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود بیان کرد: با وجود چالش‌های مالی و اعتباری عزم مجموعه راه و شهرسازی استان بر تکمیل این طرح استوار است و تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر و تامین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن فراهم شود.

رخشا با تاکید بر اهمیت راهبردی محور زابل – دوست‌محمد تصریح کرد: تکمیل بزرگراه در این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی، تسهیل دسترسی‌های ارتباطی و بهبود وضعیت ترافیکی منطقه نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه دسترسی به فرودگاه زابل دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: همچنین بهره‌برداری کامل بزرگراه در این محور می‌تواند ضمن تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و بهبود ارتباطات منطقه‌ای، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های ارتباطی و شتاب‌بخشی به روند توسعه منطقه سیستان باشد.