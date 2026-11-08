به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح یکشنبه در دیدار مدیر و همکاران بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)، با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری همایش بین‌المللی مهدویت و مقاومت، بر ضرورت ارزیابی دقیق و مستند عملکردها تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: فعالیت‌های سالانه باید به‌صورت دقیق و مقایسه‌ای بررسی شود تا میزان پیشرفت، ابتکارات جدید و حجم اقدامات انجام‌شده مشخص شود.

وی با بیان اینکه ارائه آمار تعداد دوره‌ها و همایش‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی عملکرد کافی نیست، افزود: باید مشخص شود هر برنامه برای چه تعداد مخاطب برگزار شده و چه میزان از جامعه هدف را پوشش داده است.

وی شناخت نیازهای واقعی جامعه و سنجش میزان پاسخگویی برنامه‌های فرهنگی به این نیازها را ضروری دانست و بر ارائه گزارش‌های مکتوب، تفصیلی و مقایسه‌ای تأکید کرد.

ضرورت گسترش مشارکت اهل‌سنت در برنامه‌های مهدوی

آیت‌الله محامی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های مهدوی باید همه اقشار جامعه، به‌ویژه شیعه و اهل‌سنت را دربرگیرد، گفت: ظرفیت بیشتری برای حضور جامعه اهل‌سنت در دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و ارائه مقالات مهدوی وجود دارد و باید برای گسترش این مشارکت تلاش شود.

وی افزود: ارتباط با جامعه اهل‌سنت نباید به یک مؤسسه یا مجموعه خاص محدود شود، بلکه باید از ظرفیت ارتباطات گسترده و مستمر برای شناسایی افراد توانمند، دریافت مقالات و افزایش مشارکت در برنامه‌های مهدوی استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین بر فراهم کردن زمینه حضور روحانیون، استادان، دانشجویان و فعالان حوزوی و دانشگاهی در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و قلمی آنان را در توسعه مباحث مهدوی ضروری دانست.

مهدویت؛ زمینه‌ای برای همکاری شیعه و اهل‌سنت

امام جمعه زاهدان ایجاد جریان فکری و فرهنگی پیرامون موضوع مهدویت را از مأموریت‌های مهم بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) برشمرد و گفت: باید با گسترش فعالیت‌ها، زمینه توجه و مشارکت افراد بیشتری در مباحث مهم و مورد نیاز جهان اسلام فراهم شود.

آیت‌الله محامی با تفکیک توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها بیان کرد: ابتدا باید دامنه مخاطبان گسترش یابد و افراد بیشتری در این فعالیت‌ها مشارکت کنند و سپس با آموزش، حمایت و تربیت تدریجی، سطح علمی و پژوهشی آنان ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه مهدویت در ادیان توحیدی اظهار داشت: بشارت به ظهور مصلحی در آخرالزمان که عدالت را در زمین گسترش می‌دهد و زمینه حاکمیت صالحان را فراهم می‌کند، از ظرفیت‌های مشترک میان ادیان توحیدی برای گفت‌وگو و فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت همکاری شیعه و اهل‌سنت در مسیر احیای تمدن نوین اسلامی خاطرنشان کرد: این تمدن بدون همکاری و همراهی شیعه و اهل‌سنت امکان‌پذیر نیست و همین مسئله اهمیت فعالیت‌های مهدوی را دوچندان می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در ترویج معارف مهدوی گفت: هر مجموعه باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود در این مسیر تلاش کند؛ چراکه با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان ظرفیت و نیاز بیشتری برای فعالیت در این حوزه وجود دارد.