به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی با اشاره به اصلاح برخی از بندهای ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز گفت: این اصلاحات با هدف به‌روزرسانی مقررات شهرسازی و انطباق بیشتر آنها با شرایط فنی و اجرایی ساخت‌وساز در کمیسیون ماده ۵ استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده مربوط به ضابطه ارتفاع طبقات ساختمان‌های مسکونی است، افزود: بر اساس ضوابط جدید، ارتفاع طبقات مسکونی تا ۳۵۰ سانتی‌متر مجاز خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به محدودیت‌های ضوابط پیشین بیان کرد: در برخی موارد، پس از محاسبه ضخامت سقف، سازه، تأسیسات و سایر الزامات اجرایی، ارتفاع مفید فضای داخلی واحدهای مسکونی کاهش پیدا می‌کرد و شرایط مطلوبی برای استفاده از فضای داخلی فراهم نمی‌شد.

عبدالهی ادامه داد: افزایش ارتفاع طبقات به ۳۵۰ سانتی‌متر این امکان را فراهم می‌کند که ارتفاع مفید مناسب‌تری در فضای داخلی ساختمان‌ها تأمین شود و نیازهای فنی پروژه‌ها نیز بدون درخواست افزایش ارتفاع خارج از ضوابط، در مرحله طراحی پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به آثار این اصلاح در حوزه ساخت‌وساز گفت: این تغییر علاوه بر بهبود شرایط فضایی واحدهای مسکونی، می‌تواند زمینه کاهش برخی تخلفات ساختمانی ناشی از محدودیت ارتفاع در ضوابط قبلی را نیز فراهم کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر مقررات شهرسازی تصریح کرد: ضوابط طرح‌های توسعه شهری باید متناسب با شرایط روز و واقعیت‌های ساخت‌وساز تنظیم شوند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: در این مسیر تلاش می‌کنیم ضمن حفظ اصول شهرسازی، مقرراتی کاربردی‌تر و منطبق‌تر با شرایط اجرایی پروژه‌ها تدوین و اصلاح شود.