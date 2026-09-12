خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راه ‌آهن شیراز- بندرعباس؛ سال‌هاست در فهرست مطالبات توسعه‌ای فارس و جنوب کشور قرار دارد، اما هنوز فاصله‌ای قابل‌توجه میان اهمیت راهبردی آن و آنچه در میدان اجرا دیده می‌شود، وجود دارد.

پروژه‌ای که قرار بود یکی از حلقه‌های مهم اتصال مرکز و جنوب کشور باشد، امروز بیش از هر چیز با پرسشی جدی درباره سرنوشت اجرا و زمان تحقق آن مواجه است.

فارس با وجود گستردگی جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی مناطق مرکزی کشور با سواحل جنوبی، همچنان از محدودیت‌های جدی در شبکه حمل‌ونقل ریلی رنج می‌برد.

اتصال شیراز به بندرعباس می‌تواند این معادله را تغییر دهد؛ مسیری که نه‌تنها جابه‌جایی کالا و مسافر را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند دسترسی بخش مهمی از مناطق مرکزی و جنوبی کشور به بنادر و آب‌های آزاد را تقویت کند.

با این حال، پروژه‌ای با چنین اهمیت اقتصادی و ترانزیتی، سال‌هاست که در پیچ‌وخم تأمین اعتبار، تکمیل مطالعات، اخذ مجوزها و تعیین شیوه‌های تأمین مالی گرفتار شده است. گویی سرعت حرکت پرونده‌های اداری و مالی این طرح، تناسب چندانی با نیاز روزافزون کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ندارد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه برای افزایش سرعت، ظرفیت و بهره‌وری شبکه‌های ریلی خود رقابت می‌کنند، توسعه خطوط ریلی در برخی نقاط کشور همچنان با سرعتی پیش می‌رود که حتی برای پاسخگویی به نیازهای امروز نیز کافی به نظر نمی‌رسد.

مسئله تنها ساخت یک خط آهن نیست؛ سخن از زیرساختی است که می‌تواند مسیر توسعه صنعتی، تجاری و اقتصادی مناطق وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

راه‌آهن شیراز- بندرعباس می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای ریلی جنوب کشور باشد؛ اما تحقق این ظرفیت، بیش از هر چیز به تصمیم‌های بزرگ، منابع پایدار و عزمی فراتر از تأکیدهای مقطعی نیاز دارد.

اینک پرونده راه‌آهن شیراز- بندرعباس همچنان باز است؛ پرونده‌ای که آینده آن به پاسخ چند پرسش اساسی گره خورده است: منابع مالی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد، بخش خصوصی چه نقشی در اجرای آن خواهد داشت و مهم‌تر از همه، چه زمانی این مسیر راهبردی از مرحله حرف و مطالبه، به یک پروژه فعال و قابل مشاهده در میدان اجرا تبدیل می‌شود؟

راه‌آهن شیراز- بندرعباس در انتظار اعتبار و سرمایه‌گذار

محمد عبدالهی مدیرکل مسکن ، راه و شهرسازی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن شیراز- بندرعباس، گفت: متأسفانه از سال گذشته تاکنون، به دلیل نبود اعتبار و سرمایه‌گذار، پیشرفت قابل توجهی در اجرای این پروژه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی منابع مالی لازم برای ادامه عملیات اجرایی پروژه تأمین نشده و همین مسئله روند پیشرفت آن را متوقف کرده است.

خطوط ریلی؛ مطالبه‌ای جدی در فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی در استان فارس، گفت: این استان از کمبود زیرساخت‌های ریلی رنج می‌برد و توسعه خطوط ریلی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

عبدالهی افزود: امروز توسعه حمل‌ونقل ریلی تنها به افزایش طول خطوط محدود نمی‌شود و نسل جدید نیز خواستار ارتقای کیفیت و سرعت حمل‌ونقل ریلی است.

وی با اشاره به حرکت بسیاری از کشورها به سمت قطارهای سریع‌السیر و برقی، بیان کرد: فارس نیز باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های نوین حمل‌ونقل ریلی گام بردارد.

راه‌آهن شیراز- اهواز در مرحله مطالعه و اخذ مجوز

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه به وضعیت راه‌آهن شیراز–اهواز اشاره کرد و گفت: این پروژه همچنان در مرحله مطالعات و پیگیری برای اخذ مجوزهای قانونی قرار دارد.

وی درباره ضرورت اخذ مجوزهای مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی نیز افزود: بررسی‌های مختلف از جمله ارزیابی‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و میزان نیاز به اجرای طرح، از جمله مراحل ضروری برای اخذ مجوزهای قانونی است.

عبدالهی ادامه داد: پروژه‌های عمرانی برای ورود به مرحله تأمین اعتبار و اجرا باید مراحل قانونی و اخذ مجوزهایی از جمله مجوز ماده ۲۳ را طی کنند.

توسعه ریلی فارس نیازمند تصمیم و تأمین مالی

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر اینکه توسعه شبکه ریلی استان نیازمند توجه جدی مسئولان و تأمین منابع مالی است، گفت: پروژه‌هایی همچون راه‌آهن شیراز- بندرعباس می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات استان با مناطق جنوبی کشور ایفا کنند.

وی افزود: تحقق این پروژه‌ها نیازمند پیگیری جدی، تأمین اعتبارات پایدار و جذب سرمایه‌گذاران است تا طرح‌های مهم ریلی فارس از وضعیت فعلی خارج شده و وارد مرحله اجرایی مؤثر شوند.

پیشرفت قطعات راه‌آهن شیراز–بندرعباس از ۵۰ درصد گذشت

محمودرضا رضایی‌کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن شیراز- بندرعباس گفت: این طرح یکی از پروژه‌های مهم شبکه ریلی کشور است که مجوزهای قانونی آن اخذ شده و در مسیر اجرای خود قرار دارد.

وی با بیان اینکه راه‌آهن شیراز-بندرعباس در چهار قطعه تعریف شده است، افزود: قطعات سوم و چهارم این پروژه از پیشرفت بیشتری برخوردار هستند و میزان پیشرفت آنها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس ادامه داد: قطعات اول و دوم نیز برای ادامه عملیات اجرایی نیازمند تأمین منابع مالی هستند و در این زمینه پیگیری‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف در حال انجام است.

تأمین مالی؛ چالش اصلی پروژه

رضایی‌کوچی با اشاره به هزینه بالای اجرای راه‌آهن شیراز–بندرعباس گفت: حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه بسیار سنگین است و با ظرفیت اعتبارات معمول پروژه‌های دولتی تناسب ندارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت طرح صرفاً با منابع بودجه‌ای دولت به سرانجام برسد.

وی افزود: برای تأمین مالی پروژه باید از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود و در همین راستا رایزنی‌هایی با شرکت‌های فولادی که از بهره‌برداران مهم این خط ریلی خواهند بود، در حال انجام است.

ضرورت ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ ریلی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با تأکید بر اینکه پروژه‌های بزرگ زیرساختی نیازمند مدل‌های جدید تأمین مالی هستند، گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند مسیر اجرای پروژه راه‌آهن شیراز–بندرعباس را تسریع کند.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: راه‌آهن شیراز-بندرعباس از طرح‌های مهم برای توسعه شبکه ریلی فارس و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی این استان با جنوب کشور محسوب می‌شود و تکمیل آن نیازمند پیگیری مستمر و تأمین منابع مالی پایدار است.