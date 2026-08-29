به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه تکمیل و تجهیز پروژه بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز از محل مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول، عصر شنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از این پروژه درمانی و ارتقای سطح خدمات سلامت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان فارس منعقد شد.

این تفاهم‌نامه میان سازمان تأمین اجتماعی، استانداری فارس، شهرداری شیراز و اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تبادل شد.

در این مراسم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، شهردار شیراز و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس حضور داشتند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تکمیل، تجهیز و اتمام پروژه بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین اجتماعی شیراز با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دنبال خواهد شد.

پروژه بیمارستان تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز با مجموع زیربنای تقریبی ۶۸ هزار مترمربع در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار مترمربع در حال ساخت است و با تکمیل آن، ظرفیت قابل توجهی به زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی در استان فارس افزوده خواهد شد.