منابع دولتی برای تکمیل بیمارستان کازرون کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور عصر سه شنبه در نشست بررسی روند اجرای بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی کازرون گفت: هدف از حضور در شهرستان، بررسی دقیق مسائل پروژه و فراهم کردن زمینه برای افزایش سرعت اجرای آن است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها افزود: منابع دولتی محدود است و برای تکمیل پروژه‌ای با این حجم اعتبار مورد نیاز، باید از ظرفیت‌های مختلف از جمله مولدسازی و تسهیلات قانونی استفاده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: استفاده از ظرفیت املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

زیرساخت‌های بیمارستان همزمان با پروژه تکمیل شود

نوذرپور بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های پیرامونی بیمارستان نیز تأکید کرد و گفت: پارکینگ، دسترسی‌های شهری، فضای سبز، جمع‌آوری آب‌های سطحی و خدمات آب، برق، گاز و مخابرات باید همزمان با اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد تا بیمارستان پس از تکمیل با مشکل زیرساختی مواجه نشود.

وی با اشاره به قرارداد پیمانکار پروژه، بر افزایش شتاب عملیات اجرایی تأکید کرد و افزود: باید همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا پروژه در مدت زمان قرارداد به نتیجه برسد و مردم بیش از این در انتظار بهره‌برداری از بیمارستان نباشند.

تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع پروژه

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از برنامه این سازمان برای بازدیدهای دوره‌ای و رصد مستمر پروژه خبر داد و پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک با مشارکت فرمانداری، سازمان مجری، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان تشکیل شود.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را پیگیری مسائل پروژه و بررسی و رفع مشکلات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان عنوان کرد.

تکمیل بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی کازرون مطالبه مهم مردم است

ابوالفضل نیک‌مرام، فرماندار ویژه شهرستان کازرون، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی برای مردم کازرون و شهرستان‌های غرب فارس گفت: این پروژه از مطالبات مهم مردم شهرستان است که با وجود سابقه طولانی، در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی در روند اجرا مواجه بوده است.

وی افزود: امروز هدف ما تعیین مقصر نیست، بلکه همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر بیمارستان را فراهم کنند.

فرماندار ویژه کازرون با تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریتی شهرستان برای همکاری با سازمان مجری و دانشگاه علوم پزشکی گفت: ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری، نماینده مردم در مجلس و مدیران شهرستان و استان باید در کنار ظرفیت‌های ملی سازمان مجری قرار گیرد تا پروژه با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

نیک‌مرام همچنین با اشاره به نقش بیمارستان در ارائه خدمات درمانی به جمعیت قابل توجهی از شهرستان‌های منطقه، خواستار تعیین سازوکار مشخص برای استفاده از ظرفیت مولدسازی، منابع اعتباری و سایر ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه شد.