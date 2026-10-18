تکمیل آزادراه شیراز - بوشهر نیازمند پیگیری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تعدد اخبار و اظهارنظرها درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها، بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح تأکید کرد و با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاریخ‌های متفاوتی برای برگزاری انتخابات مطرح شده است، گفت: انتشار مواضع پراکنده درباره این موضوع، وضعیت فعالیت شوراها و شهرداری‌ها را با ابهام مواجه می‌کند و ممکن است پیامدهایی برای منافع عمومی و حقوق شهروندان داشته باشد.

وی با اشاره به آخرین مصوبه رسمی اعلام‌شده درباره برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ، خاطرنشان کرد: براساس اظهارات اخیر رئیس کمیته نظارت بر امور شوراهای مجلس، مصوبه جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده است؛ ازاین‌رو، دولت و مراجع مسئول باید با اطلاع‌رسانی دقیق، از تداوم اخبار متناقض جلوگیری کنند.

تکمیل مسیر شیراز به بوشهر نیازمند پیگیری مستمر است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز، تکمیل مسیر ارتباطی آزادراه شیراز ـ اصفهان به سمت بوشهر را از مطالبات مهم زیرساختی دانست و خواستار ورود جدی‌تر مدیریت استان و نمایندگان مجلس برای رفع موانع اجرای این طرح شد.

به گفته وی، تکمیل‌نشدن قطعه هشتم و ضرورت پیشبرد عملیات اجرایی قطعه جدید، لزوم تسریع در روند اجرای پروژه را برجسته کرده است. همچنین باید مسیر ارتباطی از محور سپیدان به سمت سه‌راهی سیخ‌دارنگون و جاده بوشهر با برنامه‌ریزی مشخص دنبال شود.

محمدیان پیشنهاد داد جلسات هماهنگی مسئولان اجرایی این طرح هر دو تا سه هفته یک‌بار برگزار شود و نمایندگان مجلس نیز برای تأمین اعتبار موردنیاز از وزارت راه و شهرسازی، تقسیم کار مشخصی داشته باشند.

وی تأکید کرد: پیگیری منظم منابع مالی و بررسی مستمر موانع اجرایی می‌تواند روند تکمیل این مسیر را سرعت ببخشد و امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را برای مردم فراهم کند.

مدیریت پیامدهای بارندگی به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد

این عضو شورای شهر شیراز با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی در برخی مناطق کشور، اقدامات شهرداری شیراز برای لایروبی رودخانه خشک، کانال‌ها، معابر و تأسیسات شهری را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت رفع نواقص باقی‌مانده تأکید کرد.

محمدیان خاطرنشان کرد: آمادگی در برابر بارندگی‌ها صرفاً به شهرداری محدود نمی‌شود و دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و متولی املاک نیز باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی از شهردار شیراز خواست مسئولیت هر دستگاه را به‌صورت مکتوب یادآوری کند تا علاوه بر افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول، مستندات لازم برای پیگیری کوتاهی‌های احتمالی نیز وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز همچنین بر ضرورت توجه به ساختمان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه بناهای تاریخی تحت مالکیت دستگاه‌های مختلف، تأکید کرد و آمادگی مجموعه‌های امدادرسان و خدماتی را برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی ضروری دانست.

پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق و مطالبات رانندگان بررسی شود

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی کوچک‌مقیاس در مناطق مختلف شهرداری را خواستار شد و گفت: برخی پروژه‌ها به‌دلیل محدودیت اعتبارات یا اولویت‌بندی‌های اجرایی با تأخیر مواجه شده‌اند؛ درحالی‌که اجرای آن‌ها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر می‌گذارد.

وی از شهردار شیراز خواست با برگزاری نشست‌های تخصصی، آخرین وضعیت این طرح‌ها را بررسی و برای تکمیل هرکدام، برنامه زمان‌بندی مشخصی تعیین کند. به گفته وی، بخشی از این پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند و می‌توان با پیگیری بیشتر، آن‌ها را در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری رساند.

این عضو شورا همچنین افزایش هزینه‌های سوخت، تعمیرات، نگهداری خودرو و تأمین قطعات را از مشکلات رانندگان استیجاری عنوان کرد و خواستار بررسی کارشناسی شرایط اقتصادی این گروه شد تا در صورت تأیید ضرورت، نرخ قراردادهای آنان اصلاح شود.