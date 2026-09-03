  1. استانها
  2. فارس
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

تأکید معاون وزیر راه بر تسریع زیرساخت‌های مسکن ملی شیراز

تأکید معاون وزیر راه بر تسریع زیرساخت‌های مسکن ملی شیراز

شیراز- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بازدید از پروژه ۹۵۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهید دوران شیراز، بر تعیین تکلیف سریع زیرساخت‌های آب، برق و گاز و تسریع در اجرای آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله طاهرخانی صبح پنجشنبه در سفر به شیراز از پروژه ۹۵۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهید دوران در منطقه کمیل‌آباد بازدید کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدها و روند تأمین و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز را ارزیابی کرد.

تأمین تأسیسات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز از مهم‌ترین محورهای این بازدید بود و مسائل و موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در سه سایت مورد بازدید، خواستار تسریع در هماهنگی‌ها و آغاز عملیات اجرایی تأسیسات زیربنایی مورد نیاز شد.

وی همچنین بر لزوم اجرای هم‌زمان پروژه‌های ساختمانی و زیرساخت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع زیرساخت‌های آب، برق و گاز نقش مهمی در تسریع روند تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر دو روزه خود به استان فارس، از دیگر پروژه‌های حوزه مسکن و طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان بازدید و آخرین وضعیت اجرای آنها را بررسی خواهد کرد.

کد مطلب 6936214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها