به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله طاهرخانی صبح پنجشنبه در سفر به شیراز از پروژه ۹۵۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهید دوران در منطقه کمیل‌آباد بازدید کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدها و روند تأمین و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز را ارزیابی کرد.

تأمین تأسیسات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز از مهم‌ترین محورهای این بازدید بود و مسائل و موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در سه سایت مورد بازدید، خواستار تسریع در هماهنگی‌ها و آغاز عملیات اجرایی تأسیسات زیربنایی مورد نیاز شد.

وی همچنین بر لزوم اجرای هم‌زمان پروژه‌های ساختمانی و زیرساخت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع زیرساخت‌های آب، برق و گاز نقش مهمی در تسریع روند تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر دو روزه خود به استان فارس، از دیگر پروژه‌های حوزه مسکن و طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان بازدید و آخرین وضعیت اجرای آنها را بررسی خواهد کرد.