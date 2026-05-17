سرو ۴۵۰۰ ساله ابرکوه؛ پاسخ تاریخی «پزشکیان» به غرور «ترامپ»

به گزارش خبرنگار مهر، گاهی یک درخت فراتر از طبیعت، به نماد هویت، تاریخ و اقتدار یک ملت بدل میشود؛ همچون سرو ۴۵۰۰ ساله ابرکوه که امروز نهتنها به عنوان کهنسالترین موجود زنده آسیا شناخته میشود، بلکه به نشانهای زنده از عظمت تمدن ایرانی در برابر قدرتهای نوظهور جهان تبدیل شده است.
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، درباره این میراث کهن طبیعی، صرفاً اشارهای به قدمت یک درخت نبود؛ بلکه تلاشی هوشمندانه برای یادآوری این حقیقت تاریخی بود که ایران، سرزمینی با ریشههایی چند هزار ساله، بسیار فراتر از مرزهای سیاسی و عمر کوتاه قدرتهای مدرن جهان است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه سرو ابرکوه در خاکی ریشه دارد که در همان روزگار نیز ایران نام داشته، در واقع پیامی روشن به جهان مخابره کرد؛ پیامی خطاب به قدرتهایی چون آمریکا که با وجود برخورداری از ثروت، رسانه و قدرت نظامی، در برابر تمدنهای کهنی چون ایران، تاریخی بسیار کوتاه دارند.
ایالات متحده آمریکا در حالی تنها حدود ۲۵۰ سال از عمر سیاسی خود را سپری کرده که ایران، هزاران سال پیش از شکلگیری این کشور، صاحب تمدن، حکومت، فرهنگ، هنر و معماری بوده است.
از تخت جمشید و پاسارگاد تا شوش، یزد و اصفهان، هر گوشه از این سرزمین سندی بر ریشهدار بودن ایرانی است که قرنها پیش از ظهور بسیاری از قدرتهای امروز، در تاریخ جهان نقشآفرین بوده است.
در جهانی که برخی کشورها قدرت خود را با برجهای مرتفع، سرمایههای انباشته و سلطه اقتصادی به نمایش میگذارند، ایران قدرت خود را در تمدنی میبیند که ریشههایش در اعماق تاریخ فرو رفته است. بعضی قدرتها را با برج و دلار میسنجند، اما برخی دیگر را باید با ریشههایی سنجید که هزاران سال دوام آوردهاند.
نمادسازی از درختان کهنسال در عرصه سیاست جهانی، پیشتر نیز دیده شده است.
در سفر اخیر دونالد ترامپ به چین، رئیسجمهور این کشور با نمایش درختی بیش از ۳۰۰ ساله در باغ ملی، تلاش کرد بدون سخن مستقیم، تمدن دیرینه چین را به رخ رئیسجمهور آمریکا بکشد. آن درخت، تنها یک موجود طبیعی نبود؛ بلکه نمادی از این پیام بود که برخی ملتها، پیش از تولد قدرتهای مدرن، ریشه در تاریخ داشتهاند.
اکنون ایران با سرو ابرکوه، روایتی بسیار عمیقتر را به جهان ارائه میدهد؛ درختی که نه سه قرن، بلکه بیش از ۴۵ قرن از تاریخ را پشت سر گذاشته و همچنان پابرجاست.
سرو ابرکوه در طول هزاران سال، در برابر خشکسالی، باد، طوفان و حوادث سهمگین ایستاده و خم نشده است؛ همانگونه که ملت ایران نیز در طول تاریخ، از تهاجم بیگانگان و جنگها گرفته تا تحریمها و فشارهای سیاسی، بارها مورد آزمون قرار گرفته اما هرگز تسلیم نشده است.
این درخت کهنسال، امروز نمادی از روح تاریخی ملت ایران است؛ ملتی که ریشه در تمدنی بزرگ دارد و نشان داده در برابر فشار، تحقیر و تهدید، سر خم نخواهد کرد.
ایران، همچون سرو ابرکوه، هزاران سال ایستاده است؛ با ریشههایی عمیق، هویتی استوار و مردمی که ثابت کردهاند در برابر طوفانهای تاریخ، نه میشکنند و نه خم میشوند.
