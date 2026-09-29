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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان زبرخان ثبت ملی شد

درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان زبرخان ثبت ملی شد

مشهد- فرماندار شهرستان زبرخان گفت: درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان زبرخان در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد.

احمد بوژمهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان به شماره ۱۵۰۱ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت و به استانداری و سپس این فرمانداری ابلاغ شده است.

فرماندار شهرستان زبرخان بیان کرد: این درخت کهنسال در روستای حریم آباد شهرستان زبرخان قرار دارد.

وی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۲۵۴ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۵ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۲ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۱ متر است.

بوژمهرانی تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال برآورد شده است.

فرماندار شهرستان زبرخان گفت: ثبت درختان کهنسال در فهرست میراث‌طبیعی کشور به منزله پاسداشت از درختانی است که ریشه در استواری و مقاومت در برابر بسیاری از آسیب ها هم‌چون رخدادهای شرایط اقلیمی و طبیعی بوده و بسیار ارزشمند است و تاکنون در شهرستان زبرخان چندین درخت کهنسال دیگر از جمله چنار کهنسال شهر درود، چنار کهنسال روستاهای برج، اردوغش، چناران، محمد آباد، شهر خرو و هم‌چنین درخت کهنسال سرو روستای جهان آباد در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: هم‌چنین چنار کهنسال روستای حریم آباد به عنوان دهمین درخت کهنسال در زمره میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6962404

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