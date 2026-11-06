به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرید موسوی روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تخصیص این اعتبار برای طرح‌های آبخیزداری روستاهای اسفستانج مراغه و قلعه‌چای عجب‌شیر اظهار کرد: این اعتبار با هدف مدیریت روان‌آب‌ها و حفاظت از منابع آب و خاک در این دو شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به کم‌توجهی سال‌های گذشته به اجرای طرح‌های آبخیزداری در مراغه، بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای مدیریت روان‌آب‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه‌های آبریز منطقه تأکید کرد.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، مدیریت روان‌آب‌ها، حفاظت از خاک و اجرای طرح‌های آبخیزداری را از محورهای برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب منطقه دانست و بر پیگیری مستمر این برنامه‌ها تا مرحله اجرا تأکید کرد.

موسوی با اشاره به ظرفیت سازه‌های آبخیزداری مراغه در کنترل سیلاب‌ها گفت: سالانه پنج میلیون مترمکعب سیلاب از طریق این سازه‌ها کنترل و در سفره‌های زیرزمینی ذخیره می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون طرح‌های آبخیزداری در پنج منطقه شهرستان مراغه با هدف جلوگیری از ورود سیلاب به سد علویان اجرا شده است.