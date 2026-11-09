به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا بیاتی، در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد که باحضور معاون شهرسازی وکارشناس مربوطه ازاداره کل راه وشهرسازی ومعاون شهرسازی شهرداری تشکیل شده بودبا تأکید بر ضرورت تسریع در روندانتخاب مشاور تهیه طرح تفصیلی شهرکرد، خواستار اقدامات موثر در تدقیق طرح جامع توسط مشاور طرح جامع و سایر نهادهای مسئول ورفع نواقص و مشکلات موجودطرح و بررسی دقیق عملکرد مشاور برای ادامه همکاری شد.



بیاتی با اشاره به برخی موارد محقق‌نشده در طرح جامع شهرکرد اظهار کرد: در زمان تهیه و تصویب طرح جامع، مطالبات و انتظاراتی برای مردم ایجاد شد که متأسفانه بخشی از آن‌ها تاکنون محقق نشده است و امروز باید با واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری برای رفع این مسائل چاره‌اندیشی گردد.



وی افزود: مشکلات مربوط به تغییرات در کاربری اراضی، مغایرت‌های موجود در نقشه‌ومحدوده ، معابر و اجرا نشدن برخی مصوبات کمیسیون ماده پنج از جمله موضوعاتی است که باید در فرآیند تهیه طرح تفصیلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ چراکه در برخی موارد شهروندان با استناد به اسناد و سوابق ملکی خود مطالباتی دارند که مدیریت شهری باید برای آن‌ها پاسخ قانونی و روشن داشته باشد.



رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر مسئولیت حرفه‌ای مشاوران طرح‌های شهری تصریح کرد: مشاوری که طرف قراردادراه وشهرسازی بوده و مسئولیت تهیه طرح جامع را بر عهده داشته است، قطعا در قبال آثار و پیامدهای تصمیمات طرح پاسخگوخواهدبود، انتظار میرود استعلام‌های شهرداری و کمیسیون ماده پنج، در موضوع مغایرتها، تغییر کاربری‌ها و تأثیر آن‌ها بر ساختار شهر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود؛ چراکه شهرداری در برابر مطالبات مردم مسئول و پاسخگو است و نباید در دریافت نظرات کارشناسی با تأخیر مواجه شود.



بیاتی با اشاره به نگرانی‌ها درباره روند پیشرفت و کیفیت مطالعات طرح تفصیلی خاطرنشان کرد: با توجه به زمان سپری‌شده و ضرورت انجام طرح در مهلت تعیین‌شده، باید درباره توان اجرایی، میزان تعهد و کیفیت عملکرد مشاور اطمینان حاصل گردد.بهره گیری از مشاور مجرب وباتوان علمی بالا با لحاظ سرعت ودقت مورد نظر از پارامترهای انتخاب مشاور طرح تفصیلی بوده ودراین جهت محدودیتی برای مشاور طرح جامع یا مشاوران با رتبه مناسب نیست و صرف همکاری در تهیه طرح جامع، به‌تنهایی موجب انتخاب وی در تهیه طرح تفصیلی نیست .



وی با تأکید بر اینکه هدف شورا حذف یا محدود کردن هیچ مشاوری نیست، گفت: باید فرصت برابر برای تمامی مشاوران واجد صلاحیت فراهم شود و انتخاب نهایی بر اساس معیارهای کارشناسی، سوابق اجرایی، توان تخصصی، کیفیت پیشنهادها و تعهد به زمان‌بندی انجام گیرد. هدف شورا انتخاب مشاوری توانمندبراساس ضوابط برای حل مشکلات شهر است، نه ایجاد محدودیت برای اشخاص یا شرکت‌ها.



رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت بررسی و مقایسه مشاوران مختلف تأکید کرد و افزود: فهرست مشاوران واجد شرایط که پس از بررسی‌های اولیه و ارزیابی سوابق تخصصی تهیه شده است، باید در کمیسیون وشورا مطرح شود تا نقاط قوت و ضعف هر گزینه به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و درباره همکاری با مشاور فعلی یا انتخاب مشاور جدید، تصمیمی کارشناسی و منطبق با ضوابط قانونی اتخاذ شود.



بیاتی در پایان تأکید کرد: اولویت مدیریت شهری، تهیه طرح تفصیلی واقع‌بینانه، قابل اجرا و منطبق با نیازهای امروز و آینده شهرکرد است؛ طرحی که ضمن صیانت از حقوق شهروندان و تعیین تکلیف مشکلات و مطالبات موجود، زمینه توسعه متوازن شهر را فراهم کند و مانع از تکرار نواقص و مشکلات طرح‌های گذشته شود.