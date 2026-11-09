مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چند روز گذشته بارش‌های قابل‌توجهی در مناطق مختلف استان قزوین ثبت شد که بیشترین میزان آن با حدود ۷۰ میلی‌متر به شهر آوج اختصاص داشت.

وی افزود: بارش‌ها در آوج در برخی ساعات به‌صورت رگباری و در برخی ساعات با شدت ملایم‌تری ادامه داشت. در معلم‌کلایه نیز حدود ۵۰ میلی‌متر و در کوهین حدود ۴۷.۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به میزان بارش در شهر قزوین گفت: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تاکنون، در مناطق شمالی شهر از جمله باراجین و پونک حدود ۵۰ میلی‌متر و در محدوده فرودگاه قزوین در جنوب شهر حدود ۴۲ تا ۴۳ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

ثبت ۷ میلی‌متر باران در ۲۰ دقیقه در شهر قزوین

آخوندی با اشاره به عبور موج بارشی قوی از استان در بعدازظهر امروز تصریح کرد: در مدت حدود ۲۰ دقیقه، نزدیک به ۷ میلی‌متر بارندگی در شهر قزوین ثبت شد که شدت بالای بارش در مدت کوتاه، موجب بروز آبگرفتگی در برخی نقاط شهر شد.

وی با بیان اینکه بارش‌های رگباری می‌توانند در مدت کوتاهی حجم زیادی از آب را وارد معابر و مسیل‌ها کنند، از شهروندان خواست از اطراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی همچنین توصیه کرد شهروندان از انجام فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در مناطق مرتفع، پرهیز کنند؛ چراکه وقوع رعدوبرق می‌تواند خطرآفرین باشد.

هشدار درباره لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی

آخوندی با اشاره به شرایط جوی جاده‌های استان گفت: بارندگی موجب لغزندگی سطح راه‌ها شده و رانندگان باید هنگام تردد، به‌ویژه در محورهای برون‌شهری، احتیاط بیشتری داشته باشند و کاهش دید افقی و احتمال وقوع تصادف را در نظر بگیرند.

وی در ادامه از خروج سامانه بارشی از منطقه در روز آینده خبر داد و افزود: با خروج این سامانه، روند کاهش دما آغاز می‌شود و کمینه دمای هوا در صبح سه‌شنبه و چهارشنبه در بیشتر مناطق استان به حدود صفر درجه خواهد رسید؛ در برخی ارتفاعات نیز دما به زیر صفر درجه می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم احتمال بارش در روز آینده خاطرنشان کرد: هشدار هواشناسی برای بارش‌های فردا در سطح زرد صادر شده است.