به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با تشریح آخرین وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی نقاط غبار محلی و در مناطق ساحلی تنگه هرمز مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس، به‌ویژه جزایر کیش و لاوان و مناطقی از شهرستان پارسیان، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است و در برخی نقاط نیز احتمال بارش تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: از ساعات بعدازظهر امروز، افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز موجب تلاطم دریا خواهد شد و بیشینه سرعت باد به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج در خلیج فارس به ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

حمزه‌نژاد ادامه داد: از بعدازظهر سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، با شدت گرفتن بادهای شمال غربی، دریا مواج و خلیج فارس طوفانی خواهد شد؛ از این‌رو توصیه می‌شود تدابیر و تمهیدات لازم در بنادر استان، به‌ویژه بنادر غربی، اتخاذ شود.

وی همچنین از احتمال فعالیت یک موج بارشی پاییزی در جنوب کشور خبر داد و گفت: از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه، با عبور این موج بارشی، در برخی نقاط استان هرمزگان رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: طی این مدت نوسان یک تا سه درجه‌ای دما در نقاط مختلف استان مورد انتظار است.