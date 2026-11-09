به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود شهرکی ظهر دوشنبه با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: بارش باران موجب لغزندگی سطح محورهای مواصلاتی و آبگرفتگی برخی معابر شده و ضرورت دارد رانندگان بیش از گذشته مقررات راهنمایی و رانندگی و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و متناسب با شرایط جوی و سطح معابر رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه گلستان با تأکید بر پرهیز از سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز گفت: در شرایط بارندگی به دلیل کاهش اصطکاک لاستیک با سطح جاده، احتمال انحراف و تصادف افزایش می‌یابد؛ بنابراین رانندگان باید سرعت خود را کاهش داده و فاصله طولی مناسبی با خودروی جلویی حفظ کنند.

شهرکی همچنین از رانندگان خواست پیش از حرکت از سلامت سیستم روشنایی و برف‌پاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کنند و در طول مسیر با توجه کامل به شرایط جوی و وضعیت راه‌ها تردد داشته باشند.