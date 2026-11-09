به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: قدردانی ویژه‌ای از مدافعان وطن دارم؛ اعم از آن‌ها که در مرزها مشغول صیانت از حریم ایران هستند و کسانی که در یگان‌های هوافضا، سپاه و ارتش، شبانه‌روز مشغول دفاع از کشور هستند.

تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با وجود امضای تفاهم شرم‌الشیخ

وی در مورد اتفاقات در منطقه غرب آسیا ادامه داد: علیرغم اینکه تفاهم شرم‌الشیخ روی کاغذ امضا شد، اما رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین حامی آن، یعنی آمریکا، وقعی به آن نمی‌نهند. در زمستان با یکی از بدترین فجایع انسانی مواجه هستیم. مردم غزه با سرما و مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و دارو، بخشی از اقدامات رژیم صهیونیستی است. هم‌زمان، حملات مستمر رژیم به آوارگان و چادرهایشان و اقدامات شهرک‌نشینان علیه مردم، وضعیتی را ایجاد کرده که هر آن‌کس که وجدان انسانی داشته باشد، باید قیام کند.

افزایش حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در جنوب لبنان نیز رژیم بر جنایاتش افزوده و حجم حملاتش را افزایش داده است. مجامع بین‌المللی تحت تأثیر و نفوذ آمریکا هیچ اقدام مؤثری اتخاذ نکرده‌اند.

وی در مورد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات به دلیل جنگ با ایران افزود: اعتراف هیئت حاکمه آمریکا به اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران باعث نارضایتی افکار عمومی آمریکا شده و چنین زلزله‌ای را ایجاد کرده، باید با درک پیام مردم آمریکا همراه شود. آنچه باعث این وضعیت شد، نه جنگ آمریکا، بلکه مقاومت ایرانیان بود؛ چراکه اگر این مقاومت نبود، آمریکا می‌توانست جنگ خود را به‌عنوان پیروزی بفروشد. برای ما تفاوتی بین احزاب در آمریکا وجود ندارد، چراکه زخم‌خورده هر دو طرف بوده‌ایم. هیئت حاکمه آمریکا باید درک کند حمایت از رژیم جنگ‌طلب تا چه حد می‌تواند برای آن‌ها مشکل ایجاد کند.

خواسته‌های ایران غیرمنطقی نیست؛ آمریکا باید تصمیم بگیرد

بقائی در مورد اظهارات روبیو مبنی بر اینکه خواسته‌های تهران غیرقابل قبول است و اینکه آیا واشنگتن پاسخ تهران را داده است، گفت: باش تا صبح دولتت بدمد؛ اینکه گفته شده غیرقابل قبول است، شاید در نظر آن‌ها این است که ایران از پیگیری حقوق و منافع خود صرف‌نظر کند. کجای خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید محاصره دریایی و آنچه را که تحت عنوان عملیات طرح اقتصادی عنوان کردند، متوقف کند؟ کجای این خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید برای شروع هر روند مذاکراتی، ابتدا تحریم‌های غیرقانونی‌اش را پایان دهد؟ کجای خواسته ایرانیان غیرمنطقی است که برای شروع هر روند مذاکراتی، جنگ باید در همه میدان‌ها پایان یابد؟ با هر منطق و هنجاری که بسنجیم، اقدام آمریکا نه‌تنها مضحک و غیرقانونی، بلکه جنایتکارانه بود. توافق آمریکا در قالب تفاهم اسلام‌آباد بیشتر از دو هفته دوام نیاورد. آیا این برخورد منطقی است؟ طرح دو روزه ایران خودش نشانگر اوج حسن نیت ایران است.

وی ادامه داد: منطقی‌تر از این طرح را آیا طرف دیگری می‌تواند پیدا کند؟ طرح ایران به‌عنوان منطقی‌ترین طرح روی میز است. موجب زمینه‌سازی برای بازگشت امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد شد و خودش می‌تواند زمینه‌ساز یک فرآیند باشد. آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ اگر پیام مردم خودشان را به‌درستی درک کرده باشند.

روابط ایران و عراق تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار نمی‌گیرد

وی در مورد خبرهای منتشرشده در مورد سفر هیئت عراقی به ایران و فشارها به دولت عراق از سوی آمریکا گفت: اینکه رفت‌وآمدها بین ایران و کشورهای منطقه صورت بگیرد، امری عادی است. در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه در سفرهای هوایی اخلال ایجاد شده، بیشتر رصد می‌شود وگرنه طبیعت همکاری با همسایگان این است که این سفرها صورت گیرد. فشارها هرقدر هم سنگین باشد، نباید پیوندهای ایرانیان و عراقی‌ها را مخدوش کند. ایران و عراق همسایه بوده‌اند و خواهند بود. عراقی‌ها فراموش نخواهند کرد که تحت تحریم‌های سنگین سازمان ملل و کشورهای منطقه بودند؛ این ایران بود که به‌عنوان یار و همراه مردم عراق آینده‌نگری کرد و وقعی به این تحریم‌ها و فشارها نگذاشت. اطمینان دارم که براساس گفت‌وگوهای میان ایران و عراق، حتماً بر مصالح جمعی کشورها و مسائل دوجانبه و هر فشار و تهدید خارج از منطقه فائق خواهیم آمد.

مردم آمریکا در انتخابات پیام خود را دادند

بقائی درباره نتایج نظرسنجی در آمریکا درباره جنگ علیه ایران و مقایسه این جنگ با جنگ ویتنام توسط ترامپ افزود: مردم آمریکا در انتخابات پیامشان را دادند و نیازی نیست ما بگوییم. مقامات آمریکایی خودشان اعتراف کردند که جنگ تحمیلی علیه ایران و تبعیت از رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی در تصمیم مردم آمریکا برای رویگردانی از هیئت حاکمه بود. این به این معنا نیست که ما نسبت به جمع جدیدی که خواهند آمد، به عملکردشان خوش‌بین هستیم. تجارب ۶۰ الی ۷۰ سال پیش را داریم.

مخالفت ایران با تغییر ژئوپلیتیک منطقه در پروژه مسیر ترامپ

وی در مورد تصویب پروژه‌ای در پارلمان ارمنستان در خصوص مسیر ترامپ اظهار کرد: موضع ما بارها تکرار شده است. از رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی استقبال کرده و تأکید کرده‌ایم این طرح‌ها نباید منجر به تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود. تجربه نشان می‌دهد حضور و ظهور آمریکا در منطقه همیشه همراه با ناامنی بوده است. نگرانی‌های خود را به ارمنستان منتقل کرده‌ایم و به ما اطمینان داده شده که این پروژه منجر به تغییر در مرزها نخواهد شد.

ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است

بقائی در مورد وضعیت تنگه هرمز گفت: حتماً ستاد کل و نیروهای نظامی اعلام نظر کردند. ما هم در مقابله با پهپادهای دشمن، هم زنده‌گیری می‌کنیم و هم ساقط می‌کنیم. تنگه هرمز تکلیفش خیلی روشن است. تنگه هرمز تا قبل از ۹ اسفند باز بود؛ ناامنی در آن نتیجه اقدامات تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اقدامات ایران براساس حقوق بین‌الملل و در راستای صیانت از دفاع ملی است. کشورهایی که از مسیرهای ناامن عبور می‌کنند، دچار حادثه می‌شوند. مادامی که آمریکا به اقدامات مداخله‌جویانه خودش ادامه دهد، شاهد امنیت در این آبراه نخواهیم بود.

اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت

وی در مورد طرح «دروازه آهنین» آمریکا علیه ایران گفت: اصل این فکر موسوم به دروازه آهنین از سوی آن دسته از نظامیان آمریکایی مطرح شده است که سعی دارند شکست خودشان را توجیه کنند. شخص فرمانده سنتکام خیلی زود شغلش را عوض می‌کند و بعد از جنایت علیه ایران، به تولید پادکست روی آورده است. ما کارهای قبلی آنان را می‌دانیم و اقدامات اخیرشان سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.

روابط ایران و هند در سطح دوجانبه و بریکس و شانگهای ادامه دارد

وی در مورد تأسیس کنسولگری هند در کرمان گفت: طبیعی است که وزارت امور خارجه باید در جریان هر تأسیسی باشد. رابطه ما با هند، رابطه مهمی است و در سال‌های اخیر هم هر دو طرف اهتمام داشتند در سطح دوجانبه و بریکس و شانگهای، روابط را ادامه دهند.

جزئیات طرح دو روزه ایران از نگاه بقائی

بقائی درباره جزئیات طرح دو روزه ایران افزود: هر آنچه را که آمریکا طبق نشست اسلام‌آباد تفاهم کرده بود، در این طرح وجود دارد. ما درباره مجموعه مطالباتی صحبت می‌کنیم که هیچ ایرانی نمی‌تواند از آن‌ها بگذرد. آن‌ها یک‌بار تعهدات را پذیرفتند و اینکه نقض کردند، تقصیر ما نیست. باید تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردند، رفع شود. طرح دو روزه نشانه حسن نیت است و اگر طرف مقابل اراده داشته باشد، ما می‌توانیم طی دو روز اقدام کنیم. خواسته‌های ما خیلی روشن است و در تفاهم اسلام‌آباد وجود دارد. آمریکا باید درباره ادامه برخورد با این وضعیت تصمیم بگیرد.

شرایط عادی برای همکاری با آژانس فراهم نیست

وی در مورد بازرسان آژانس و همکاری با این نهاد هم گفت: تعهداتمان را تعلیق نکرده‌ایم. شرایطی را طرف‌های دیگر، مشخصاً آمریکا و اسرائیل، تحمیل کردند و اجرای تعهدات پادمانی را دچار مشکل کردند. ما جزو ان‌پی‌تی هستیم و همیشه نشان داده‌ایم به اجرای تعهدات پایبندیم. مادامی که این وضعیت باشد، نمی‌توانیم در همکاری با آژانس شبیه شرایط عادی اقدام کنیم. شخص مدیرکل و آژانس وظایف خود را انجام ندادند و در اجرای وظایفشان قصور داشتند. در مورد بازرسی‌ها نیز بازرسی از بوشهر چند روز قبل انجام شده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد پذیرش افکار عمومی دنیا نیست

وی درباره تأیید شکست آمریکا در انتخابات اخیر گفت: پیام مردم آمریکا باعث شد تا مواضع مختلف اتخاذ شود. ولی این مهم است که برای همه روشن شد تجاوز آمریکا و رژیم علیه ایران به هیچ وجه مورد پذیرش افکار عمومی دنیا نیست. ولی اینکه هیئت حاکمه آمریکا چه سمت‌وسویی را در پیش بگیرند، بستگی به این دارد که تا چه اندازه واقع‌بین باشند.

هشدار بقائی به کره جنوبی درباره اعزام نیرو به تنگه هرمز

بقائی در واکنش به تصمیم کره جنوبی مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز گفت: بهتر است خودشان را از دخالت دور نگه دارند. رابطه ما با کره جنوبی بر اساس رعایت احترام بوده است و مردم ما انتظار ندارند کشورهای دیگر، جز آمریکا و متحدانش که از تجاوز حمایت کردند، خودشان را همدست آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز قرار دهند. امیدواریم نه کره جنوبی، بلکه همه کشورها متوجه تبعات تجاوزات آمریکا باشند و از تحرکاتی که باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود، پرهیز کنند.

آمریکا برای زنده نگه داشتن دروغ خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پول‌پاشی می‌کند

وی در مورد پول‌پاشی آمریکا برای درز اطلاعات هسته‌ای ایران افزود: سال گذشته اعلام کردند که کل برنامه هسته‌ای ایران را از بین بردند و کماکان این‌گونه دست‌ودلبازانه برای به دست آوردن اطلاعات هسته‌ای ایران پول‌پاشی می‌کنند. هدف، زنده نگه داشتن دروغی است که علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بیان کردند. سعی دارند با چنین شگردهایی القا کنند که برنامه هسته‌ای ایران همچنان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع امنیتی وجود دارد. بعید است جامعه جهانی فریب چنین القائاتی را بخورد.

قانون اساسی عراق تکلیف اختلافات اقلیم کردستان را روشن کرده است

بقائی در مورد اختلافات مقامات اقلیم کردستان عراق گفت: ما امیدواریم که این اختلافات بین طرفین و بین مقامات اقلیم و دولت مرکزی عراق حل‌وفصل شود. تا جایی که ما می‌دانیم، قانون اساسی عراق تکلیف را روشن کرده است.

وی در مورد فرستاده ویژه چین به خاورمیانه گفت: سفر فرستاده چین که دیروز انجام شد، در ادامه رایزنی‌های ما با چین است. مناسبات ایران و چین بسیار مهم است. چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، کشور پیشرو در جهان جنوب و کشوری که ما با آن روابط طولانی داشته‌ایم، برای ما مهم است. مواضع ما با چین همسو است. در سطح منطقه نیز نقش مثبتی داشته است.

راه‌حل درگیری عربستان و یمن، توقف حملات و گفت‌وگو است

وی در مورد اتهامات علیه ایران مبنی بر دخالت در یمن گفت: اگر دخالت ایران معنایش توقف ابراز همدردی و محکوم کردن جنایت و کشتار باشد، ما داریم دخالت می‌کنیم، ولی واقع امر این است که دخالت نیست؛ بلکه شما با دلسوزی خواستار توقف حمله و کشتار مردم یمن شوید، این دخالت نیست. ما همیشه گفته‌ایم درگیری بین عربستان و یمن باید با گفت‌وگو حل شود. لازمه این امر این است که اول حملات متوقف شود و به تمامیت ارضی یمن احترام گذاشته شود. تصاویر حمله به کودکان و زنان یمنی منتشر شده است و زیرساخت‌های یمن بارها مورد تعرض قرار گرفته است. این‌ها قابل پذیرش نیست و ما مجدداً موضع خودمان را تأکید می‌کنیم.

زندانی کردن شهروندان بحرینی به بهانه همدردی با ایران قابل توجیه نیست

وی در مورد اظهارات مقامات بحرینی علیه ایران و شهروندان خودشان گفت: ما همیشه گفته‌ایم نقض بنیادین حقوق بشر به دلیل نگاه‌های فرقه‌گرایانه بسیار مورد انتقاد است. به هیچ عنوان قابل توجیه نیست شهروندان خودشان را به بهانه همدردی با ایران متهم کنند و آنان را به زندان محکوم کنند یا تابعیت آنان را سلب کنند؛ این خلاف موازین حقوق بشری است. از مقامات بحرین می‌خواهیم در این رویکردهای خلاف حقوق بین‌الملل تجدیدنظر کنند. ادعاهای آنان صرفاً ادعا و بهانه است و اصلاً تأیید نمی‌شود.

ادعاها درباره قصد ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی ارزش پاسخگویی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ادعاها پیرامون قصد ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی افزود: عادت کردن به دروغ پشت دروغ گفتن، آن‌قدر سخیف است که ارزش پاسخگویی ندارد. ایران به‌عنوان طرفی که عضو معاهدات منع سلاح‌های کشتار جمعی است و قربانی سلاح‌های شیمیایی است که توسط دوستان صدام هدیه شده بود، و همچنین کشوری که صاحب اصول است و معتقد به مبانی ارزشی است، به هیچ عنوان مرتکب اعمالی نمی‌شود که صرفاً به رژیم صهیونیستی و آمریکا منتسب است.

اعتراض رسمی ایران به اقدام جمهوری آذربایجان درباره اتباع ایرانی

بقائی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیراً وزارت کشور جمهوری آذربایجان چند نفر از اتباع ایرانی را تحت عنوان عنصر نامطلوب معرفی و اعلام کرده است و اساساً معلوم نیست آذربایجان بر چه مبنایی اتباع سایر کشورها را عنصر نامطلوب اعلام کرده است و وزارت خارجه چه واکنشی در قبال این اقدام باکو داشته است، گفت: عنصر نامطلوب معنا نمی‌دهد، چون این‌ها در آن کشور حضور نداشتند. سفیر این کشور در تهران در وزارت خارجه حاضر شد و مراتب اعتراض ما سریعاً ابلاغ شد و هر اقدامی که در ادامه مسیر لازم باشد، انجام خواهیم داد.

رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با نظر وزیر و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود

بقائی درباره سفر معاونان وزارت خارجه به کشورهای منطقه گفت: با توجه به روند مذاکراتی، تصمیم گرفته می‌شود ما چه سطحی داشته باشیم. هر جا لازم بوده، شخص وزیر رفتند و هر جا که لازم بوده، معاونان رفته‌اند. اگر رفت‌وآمدی هست، با نظر وزیر و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد.

روابط ایران و پاکستان عمیق و اصیل است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روابط ایران و پاکستان گفت: رابطه ایران و پاکستان رابطه‌ای نیست که از میانجی‌گری آغاز شده باشد. روابط دو کشور عمیق و اصیل است و مناسبات ممتازی میان آن‌ها برقرار است. اینکه پاکستان به‌عنوان میانجی در نظر گرفته شد، محصول همین بستر بود. ما مصمم هستیم حداکثر استفاده را برای تقویت مناسبات دوجانبه ببریم. پاکستان تلاش خود را انجام می‌دهد و ما برای این تلاش‌ها ارزش قائلیم و تأکید می‌کنیم که میانجی‌گری این کشور مثبت است.

دیپلماسی و میدان دو عرصه جدا از هم نیستند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره آینده مذاکرات با توجه به شرایط منطقه ادامه داد: دیپلماسی و میدان دو عرصه جدا از هم نیستند، بلکه دو ابزار هستند و تا زمانی که تشخیص دهیم می‌توانیم از این ابزارها برای صیانت از منافع ملی استفاده کنیم، حتماً درنگ نخواهیم کرد.

پرونده وضعیت خلبانان ایرانی در قطر همچنان باز است

وی درباره وضعیت خلبانان ایرانی در قطر افزود: مجموعه ستاد کل در ارتباط مستقیم با طرف قطری است و هیئت فنی ما نیز سفری به قطر داشته است. گفت‌وگوها ادامه دارد و تا زمانی که شواهد کافی دریافت نکنیم، فرض بر این است که پرونده باز است و این موضوع همچنان در حال بررسی است.

ای کاش مقامات فعلی اروپا به اظهارات مسئولان سابق توجه کنند

بقائی در پایان، در واکنش به انتقادات جوزپ بورل از عملکرد اروپا در جنگ علیه ایران بیان کرد: وی واقعیت را بیان کرده است. آنچه مقامات سابق اروپایی درباره انفعال اروپا مطرح می‌کنند، کاملاً منطبق بر واقعیت است؛ اما ای کاش مقامات فعلی نیز چنین شجاعتی داشتند. متأسفانه مقامات پیشین پس از ترک مسئولیت، شجاع‌تر می‌شوند. ای کاش مقامات کنونی این اظهارات را بشنوند و در رفتار خود تجدیدنظر کنند.