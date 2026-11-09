به گززارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره خبر داد که دیدار میان دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر قطر در کاخ سفید آغاز شده است.

کاخ سفید در این خصوص تا کنون بیانیه رسمی منتشر نکرده است.

بر اساس بیانیه روز گذشته کاخ سفید، این دیدار در پی تماس‌ های تلفنی پیشین میان دونالد ترامپ و امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی، انجام می‌شود. نخست‌وزیر قطر ضمن تأکید بر اهمیت رایزنی‌های مستمر، بر لزوم تضمین امنیت زنجیره تأمین انرژی و آزادی کشتیرانی در منطقه تأکید خواهد کرد تا از تشدید تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.