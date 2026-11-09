به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با نگاهی آینده‌نگر، الزامات دفاعی و امنیتی خود را برای ۵۰ سال آینده مشخص کند و متناسب با شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، سطح توان بازدارندگی خود را ارتقا دهد.

وی افزود: تدوین راهبرد دفاعی نیازمند بررسی دقیق ظرفیت‌های کشور، الزامات امنیتی و ابعاد مختلف قدرت ملی است و در این مسیر باید ملاحظات کارشناسی، حقوقی و پیامدهای بین‌المللی تصمیمات نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تنگه هرمز از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود و هرگونه تحول در امنیت و تردد دریایی آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد بین‌المللی داشته باشد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به جایگاه تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و کانال سوئز در تجارت جهانی ادامه داد: خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و سایر مسیرهای دریایی منطقه، نقش مهمی در انتقال انرژی و کالا دارند و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای منطقه به امنیت این گذرگاه‌ها وابسته است.

وی تاکید کرد: صادرات نفت، گاز مایع، آلومینیوم، گوگرد و سایر کالاهای راهبردی از منطقه خلیج فارس، از جمله ظرفیت‌های مهم اقتصادی جغرافیای ایران است و تصمیمات دفاعی و امنیتی باید با شناخت دقیق موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و آثار منطقه‌ای و جهانی آن اتخاذ شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به پیامدهای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی و هسته‌ای افزود: چنین اقداماتی تبعات گسترده‌ای در سطح جهانی دارد و از منظر حقوق بین‌الملل نیز با ملاحظات و مسئولیت‌های جدی همراه است؛ بنابراین، در تدوین راهبرد دفاعی باید همه ابعاد امنیتی، سیاسی و حقوقی مدنظر قرار گیرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی انسجام و وحدت جبهه مقاومت را از مؤلفه‌های مهم قدرت منطقه‌ای برشمرد و گفت: جبهه مقاومت باید با هماهنگی، انسجام و قدرت به فعالیت خود ادامه دهد و حفظ این ظرفیت در معادلات امنیتی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: همراهی مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و مسئولان باید با تدبیر، مدیریت صحیح اقتصادی و توجه به مطالبات جامعه، زمینه حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با انتقاد از افزایش فشارهای معیشتی و تورم گفت: مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود دشواری‌های فراوان و فشارهای ناشی از جنگ، با روحیه و استقامت در صحنه حضور داشتند اما تداوم فشارهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته می‌تواند توان و تاب‌آوری جامعه را کاهش دهد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی مؤثر، کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم، از تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی بر جامعه جلوگیری کند.

وی گفت: هزینه‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف، از جمله پروژه‌ها و فعالیت‌های غیرضروری، باید به‌صورت دقیق ارزیابی شود تا میزان ضرورت، اولویت و آثار آن بر زندگی و منافع مردم مشخص شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت حمایت از افرادی که در شرایط دشوار و تهدیدهای امنیتی به کشور خدمت می‌کنند تاکید کرد: مسئولان از تلاش‌ها و فداکاری‌ها باید از حقوق مردم صیانت کنند و با جلوگیری از بی‌عدالتی و تخلفات، زمینه حفظ اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی را فراهم آورند.