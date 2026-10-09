به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه محلات که در مسجدالقائم برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال به مؤمنان و پرهیزگاران بشارت داده است که وعده‌های الهی تغییرناپذیر است و رستگاری بزرگ در گرو ایمان، تقوا و اطاعت از فرمان خداوند قرار دارد.

وی افزود: بر اساس فرمایش امام باقر(ع)، شیعه واقعی کسی است که تقوای الهی داشته باشد و از خداوند اطاعت کند، بنابراین، شیعیان باید در رفتار و عمل انسان نمایان شود و پایبندی به تقوا، معیار مهمی برای سنجش ایمان و دینداری است.

امام جمعه محلات با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، نقش فراجا را در تأمین امنیت کشور مهم و برجسته توصیف کرد و گفت: نقش نیروی انتظامی در سطوح مختلف، از فرماندهی و ستاد تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته و جلوه‌های این نقش در حوادث و جنگ‌های تحمیلی اخیر آشکارتر شده است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به طراحی دشمن برای ایجاد ناامنی داخلی هم‌زمان با حملات نظامی خارجی افزود: یکی از اهداف دشمن، ایجاد آشوب و برهم‌زدن نظم عمومی در داخل کشور هم‌زمان با حملات خارجی بود، اما نیروهای انتظامی با ایستادگی و انجام مأموریت‌های خود، نقش مهمی در مقابله با این اقدامات ایفا کردند.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز انتظامی و کلانتری‌ها، از تلاش و فداکاری نیروهای فراجا قدردانی کرد و ادامه داد: به‌رغم فشارها و حملات صورت‌گرفته، نیروهای انتظامی از مأموریت خود عقب‌نشینی نکردند و با شجاعت در مسیر تأمین امنیت جامعه ایستادند.

امام جمعه محلات با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، اظهار کرد: عملیات طوفان‌الاقصی نتیجه سال‌ها ظلم، اشغالگری، محدودیت و ناامنی تحمیل‌شده توسط رژیم صهیونیستی بر مردم فلسطین بود و مردمی که طی دهه‌ها با آوارگی و محرومیت مواجه بوده‌اند را به خروش و انجام این عملیات غرور آفرین وادار کرد.

حجت الاسلام ربانی افزود: محدودیت‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب‌رساندن به زندگی مردم، شرایط دشواری را برای ساکنان غزه ایجاد کرده است و مسئولیت پیامدهای این وضعیت متوجه سیاست‌های اشغالگرانه و اقدامات رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت حماس و جبهه مقاومت، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با وجود حملات گسترده و خسارت‌های فراوانی که به مردم و زیرساخت‌های غزه وارد کرده، نتوانسته است به هدف خود برای نابودی حماس دست یابد.

امام جمعه محلات، افزایش انتقادهای بین‌المللی از رژیم صهیونیستی را از پیامدهای جنگ غزه دانست و گفت: تحولات پس از عملیات طوفان‌الاقصی، چهره واقعی سیاست‌های رژیم صهیونیستی را در سطح جهانی آشکارتر کرده و اعتراض‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را نسبت به اقدامات آن به دنبال داشته است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به سنت‌های الهی در قرآن کریم، به آیه ۴۳ سوره فاطر استناد کرد و گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید که مکر و نیرنگ سرانجام دامان صاحبان آن را می‌گیرد و سنت‌های الهی تغییرناپذیر است از این رو، کسانی که برای آسیب‌رساندن به دیگران توطئه می‌کنند، باید منتظر پیامدهای اقدامات خود باشند.

وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از ابزارهای مختلف اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی برای فشار بر کشور استفاده کرده‌اند، افزود: تحریم‌های اقتصادی، فشار بر معیشت مردم و فعالیت رسانه‌ای با هدف ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی در کشور دنبال شده است.

امام جمعه محلات با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های داخلی تصریح کرد: دشمنان با برنامه‌ریزی رسانه‌ای و سازمان‌دهی عوامل خود به دنبال تشدید آشوب‌ها و برهم‌زدن امنیت کشور بوده‌اند.

حجت الاسلام ربانی گفت: در حالی که اعتراض‌ها در برخی کشورهای غربی با برخوردهای سخت پلیس مواجه می‌شود، همان رسانه‌ها درباره حوادث مشابه در ایران رویکرد متفاوتی اتخاذ می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده برخورد دوگانه در روایت رویدادها است.

امام جمعه محلات با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی و بازار انرژی، تصریح کرد: تحولات این منطقه می‌تواند بر قیمت نفت، سوخت و هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف تأثیر بگذارد و نشان دهد که فشارهای اقتصادی و سیاست‌های تقابلی، پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه طراحان آن به دنبال دارد.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر ضرورت پایبندی به تقوا و پرهیزگاری در عرصه‌های مختلف زندگی، اظهار کرد: مؤمنان باید با توکل بر خداوند، حفظ وحدت، هوشیاری در برابر توطئه‌ها و پایبندی به ارزش‌های دینی، در مسیر سعادت دنیا و آخرت گام بردارند.