به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: پیشرفت‌های علمی، توسعه همه‌جانبه و توجه به اقتصاد دریامحور از ضرورت‌های راهبردی کشور است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: خلیج فارس و مرزهای آبی ایران متعلق به ملت ایران است و همواره جایگاه مهمی در اقتدار و عزت ملی داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: بازنده تحولات اخیر، ترامپ و رژیم صهیونیستی بودند و ناکامی نتانیاهو در کسب آرای لازم برای تشکیل کابینه پایدار، نشان‌دهنده اختلافات و بن‌بست سیاسی در داخل این رژیم است.

آیت الله دری‌نجف‌آبادی تصریح کرد: جریان مقاومت و بیداری اسلامی در حال گسترش است و امروز ملت‌های آزاده در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و مستکبران با وجود توطئه‌ها و فشارهای گسترده، نتوانسته‌اند اراده ملت‌های مقاوم را درهم بشکنند.

وی ادامه داد: ایستادگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و خون شهدای مظلوم نیز عامل رسوایی و پیگرد جنایتکاران خواهد بود.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: بنا بر وعده الهی در پیروزی حق بر باطل، همان‌گونه که فرعونیان در رود نیل گرفتار شدند رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیز در باتلاق جنایات خود گرفتار خواهند شد.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: ملت ایران با توکل به خداوند، تبعیت از رهنمودهای امام و رهبری و پایبندی به آرمان‌های شهدا مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به خطبه فدکیه و سیره اهل‌بیت(ع) افزود: پایبندی به آرمان‌های پیامبر(ص)، پرهیز از دنیاطلبی و صیانت از بیت‌المال از ضرورت‌های جامعه اسلامی است و امکانات عمومی باید در مسیر حمایت از محرومان، نیازمندان و خانواده‌های شهدا هزینه شود.

وی تاکید کرد: منابع و امکانات عمومی باید در اختیار افراد شایسته قرار گیرد تا در مسیر تحقق عدالت، خدمت به مردم و حمایت از محرومان و مظلومان هزینه شود.