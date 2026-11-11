به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در درس نهج‌البلاغه اظهار کرد: تشخیص عواملی که انسان را از مسیر کمال، سعادت و پیشرفت دور می‌کنند از مهم‌ترین درس‌های زندگی است.

وی افزود: خداوند متعال انسان را برای حرکت در مسیر کمال، بندگی و عبودیت آفریده است و انسان باید با شناخت عوامل مثبت و منفی، موانع رشد و تعالی خود را شناسایی کرده و اجازه ندهد این عوامل مسیر رسیدن به کمال واقعی را مسدود کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه دشمن‌شناسی تنها به زندگی فردی محدود نمی‌شود تصریح کرد: خانواده‌ها، ملت‌ها، امت‌ها و جوامع بشری نیز باید موانع پیشرفت، سعادت و کمال معنوی خود را بشناسند و برای مقابله با آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

شناخت حق و باطل، لازمه حرکت در مسیر کمال

آیت الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: عبارت «لا اله الا الله» به انسان می‌آموزد که باید از مظاهر باطل و عوامل بازدارنده از کمال فاصله بگیرد و در مقابل، مسیر حق، توحید و هدایت الهی را بشناسد و در آن حرکت کند.

وی با تأکید بر اینکه شناخت دوست و دشمن باید از دوران نوجوانی تا پایان عمر مورد توجه قرار گیرد افزود: هر فرد باید عوامل زمینه‌ساز رشد و کمال را در وجود خود شناسایی کند و در مقابل، با عواملی که موجب انحراف، شکست و عقب‌ماندگی می‌شوند، مقابله کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: انسان ابتدا باید از شر شیطان و عوامل انحراف به خداوند پناه ببرد و سپس در مسیر رحمت، هدایت و بندگی پروردگار گام بردارد.

وی با بیان اینکه شیطان عامل سقوط انسان و رحمت الهی زمینه‌ساز نجات و پیروزی اوست گفت: استعاذه در حقیقت پناه بردن به خداوند در برابر وسوسه‌ها و انحرافاتی است که انسان را از مسیر حق دور می‌کند.

نفس اماره؛ بزرگ‌ترین دشمن درونی انسان

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت قرار گرفتن انسان تحت ولایت الهی گفت: انسان باید از خداوند بخواهد که او را تحت ولایت خود قرار دهد و از وسوسه‌ها و نفوذ شیاطین در امان نگه دارد.

وی افزود: بزرگ‌ترین دشمن درونی انسان، نفس اماره است که انسان باید مراقب خواسته‌های نفسانی و زمینه‌های نفوذ شیطان در وجود خود باشد و راه‌های تسلط آن را مسدود کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از مصادیق جریان‌های سلطه‌گر دانست و تصریح کرد: با توجه به نقش برخی قدرت‌های خارجی و دستگاه‌های جاسوسی آن‌ها در ایجاد ناامنی و توطئه علیه ملت‌ها، ضرورت هوشیاری در برابر این جریان‌ها مورد تأکید است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروهک تروریستی منافقین را از جمله دشمنان ملت ایران برشمرد و گفت: منافقین با اقدامات تروریستی خود شمار زیادی از مردم و مسئولان کشور، از جمله شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر شخصیت‌های برجسته را به شهادت رساندند.

وی افزود: وجود گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب از جمله داعش، پژاک، کومله و جیش‌الظلم، ضرورت شناخت و مقابله با جریان‌هایی که امنیت، وحدت و پیشرفت جامعه را هدف قرار می‌دهند، بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: ترور علمای دینی، از جمله علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان، موجب نگرانی است و ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات گروه‌های تروریستی و صیانت از امنیت و وحدت جامعه را دوچندان می‌کند.

وی گفت: شناخت دقیق دشمنان درونی و بیرونی، تقویت ارتباط با خداوند و حرکت در مسیر ولایت الهی، از مهم‌ترین راهکارهای حفظ کمال و تعالی فردی و اجتماعی است.