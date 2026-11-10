خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: صدای رهاشدن زه کمان که در فضای باز می‌پیچد، همان لحظه‌ای است که تمام ماه‌ها تمرین، یک نفس و یک نگاه به مرکز هدف تعیین‌تکلیف می‌شود. اما پشت این لحظه‌ی کوتاه، ورزشکار البرزی پیش از هر چیز با پرسش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ربطی به مهارت ندارد: کمانم را از کجا بیاورم و تمرین را کجا انجام بدهم؟ در رشته‌ ورزشی که تجهیزات یک کماندار حرفه‌ای به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و زمین استاندارد در کرج کم‌یاب است، گاهی استعداد زودتر از رقیب، از هزینه‌ها شکست می‌خورد.

کمانداران البرزی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که ظرفیت قهرمانی دارند؛ از اردوی تیم ملی تا سکوی رقابت‌های آسیایی.

با وجود وعده‌هایی که برای احداث سایت تخصصی در مجموعه ورزشی انقلاب کرج داده شده، هنوز زمان روشنی برای اجرای آن اعلام نشده است. اکنون مطالبه اصلی کمانداران استان البرز این است که دستگاه‌های حمایتگر، برای تأمین زمین، ایمن‌سازی فضاهای تمرینی و حمایت از استعدادهای جوان برنامه‌ای مشخص و زمان‌دار ارائه دهند تا مسیر ماندگاری این ورزشکاران بسته نشود.

در همین زمینه، با بهزاد پاکزاد، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز که خود سال‌ها در میدان کمانداری و مربیگری حضور داشته، درباره زمین‌های تمرینی، هزینه سنگین تجهیزات و آینده استعدادهای جوان این رشته گفت‌وگو کرده‌ایم.

کمانداری در محاصره کمبود زمین

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز، کمبود فضای تمرین را مهم‌ترین مشکل این رشته در استان می‌داند و معتقد است ظرفیت قهرمانی کمانداران البرزی با امکانات موجود تناسب ندارد.

بهزاد پاکزاد با اشاره به محدودیت زمین‌های تمرینی می‌گوید: در حال حاضر حتی در شهرستان‌های استان نیز برای تأمین فضای تمرین مشکل داریم. زمین تیراندازی با کمان باید از نظر ایمنی شرایط مناسبی داشته باشد؛ زیرا کوچک‌ترین بی‌توجهی به الزامات حفاظتی می‌تواند سلامت ورزشکاران و افراد حاضر در اطراف محل تمرین را به خطر بیندازد.

به گفته وی، هیئت برای ایمن‌سازی فضای تمرین شریعتی طی دو تا سه سال گذشته حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و اخیراً نیز نزدیک به ۵۵ میلیون تومان برای تهیه برزنت و سازه‌های حفاظتی اختصاص داده است.

پاکزاد در تشریح مشکلات زمین‌های قبلی هیئت در مجموعه ورزشی انقلاب نیز به خارج شدن یکی از فضاهای تمرینی از اختیار این رشته اشاره می‌کند؛ زمینی که به گفته او، برای آماده‌سازی آن هزینه شده و یکی از مربیان هیئت نیز شخصاً برای مسطح‌سازی و فراهم کردن شرایط فعالیت در آن تلاش کرده بود، اما پس از مدتی از اختیار تیراندازی با کمان خارج شد.

وعده احداث سایت تخصصی در مجموعه انقلاب کرج

کمبود فضای اختصاصی در حالی یکی از مطالبات اصلی کمانداران البرزی است که رئیس هیئت از پیگیری برای احداث سایت تخصصی تیراندازی با کمان در مجموعه ورزشی انقلاب کرج خبر می‌دهد.

پاکزاد با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مدیرکل ورزش و جوانان استان می‌گوید: قول مساعد برای ایجاد یک سایت اختصاصی و حرفه‌ای در مجموعه انقلاب داده شده و طبق توضیحات ارائه‌شده، موافقت‌های لازم نیز انجام شده است. امیدواریم این مجموعه با امکانات مناسب و هزینه اقتصادی احداث شود تا شرایط بهتری برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود.

با این حال، زمان دقیق آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این سایت همچنان نیازمند اعلام رسمی متولیان ورزش استان است؛ مطالبه‌ای که با توجه به محدودیت زمین‌های فعلی، اهمیت ویژه‌ای برای آینده این رشته دارد.

تجهیزات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی؛ مانع ورود استعدادها

مشکل کمانداران البرزی تنها به زمین تمرین محدود نمی‌شود و هزینه تهیه تجهیزات نیز به یکی از موانع جدی ورود به سطح حرفه‌ای تبدیل شده است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان البرز با بیان اینکه ارزش تجهیزات یک کماندار حرفه‌ای ممکن است به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد، توضیح می‌دهد: هیئت برای شروع فعالیت علاقه‌مندان امکانات اولیه در اختیار آنها قرار می‌دهد، اما ورزشکاری که بخواهد از سطح مبتدی به نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای برسد، باید تجهیزات اختصاصی خود را تهیه کند.

به گفته پاکزاد، کمان متناسب با قد، طول دست و قدرت بدنی هر ورزشکار انتخاب می‌شود و به همین دلیل استفاده از تجهیزات شخصی در مسیر پیشرفت اهمیت دارد.

وی تأکید می‌کند که هزینه بالای این رشته موجب شده تعدادی از علاقه‌مندان از ادامه فعالیت منصرف شوند. به همین دلیل، مربیان و مسئولان هیئت موظف شده‌اند پیش از ثبت‌نام، درباره شرایط مالی و هزینه‌های مراحل مختلف این رشته با خانواده‌ها گفت‌وگو کنند تا علاقه‌مندان با شناخت کافی وارد این مسیر شوند.

پاکزاد همچنین از تلاش هیئت برای حمایت از استعدادهای مستعد خبر می‌دهد و می‌گوید در برخی موارد برای تهیه تجهیزات مورد نیاز ورزشکاران، شرایط خرید اقساطی فراهم شده است تا فشار مالی کمتری به خانواده‌ها وارد شود.

۱۵۰ ورزشکار در هیئت و سه نماینده در اردوی تیم ملی

با وجود محدودیت‌های زیرساختی و هزینه‌های بالای تجهیزات، تیراندازی با کمان البرز همچنان در بخش قهرمانی نمایندگانی در سطح ملی دارد.

پاکزاد تعداد ورزشکاران عضو هیئت را حدود ۱۵۰ نفر اعلام می‌کند و می‌گوید سه ورزشکار استان در مقطعی در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور داشتند که در نهایت آرمین پاکزاد به بازی‌های آسیایی اعزام شد و مقام پنجم تیمی را به دست آورد.

وی با اشاره به عملکرد ورزشکاران پاراکماندار استان نیز از حضور سه نفر از شاگردان هیئت در اردوهای تیم ملی پارا خبر می‌دهد و کسب مدال نقره انفرادی امیرمحمد بارانی در رقابت‌های پاراآسیایی را از نتایج ارزشمند ورزشکاران البرزی عنوان می‌کند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان البرز همچنین با اشاره به سابقه حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های بین‌المللی می‌گوید در یکی از تورنمنت‌های برگزارشده در ارمنستان، نمایندگان کشور موفق به کسب حدود شش مدال تیمی شدند. آرمین پاکزاد نیز پیش‌تر در کاپ آسیا در بغداد علاوه بر ثبت رکورد جوانان ایران، سه مدال کسب کرده است.

مدال‌آوری با هزینه ورزشکاران

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگو، وضعیت حمایت مالی از قهرمانان تیراندازی با کمان است؛ ورزشکارانی که برای تهیه تجهیزات و حضور در برخی مسابقات، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را شخصاً تأمین می‌کنند.

پاکزاد اداره کل ورزش و جوانان استان را مهم‌ترین حامی مالی هیئت معرفی می‌کند و می‌گوید اعتبار اختصاص‌یافته در سال جاری حدود ۳۵۰ میلیون تومان بوده است.

به گفته وی، بخشی از این اعتبار برای حمایت و تشویق قهرمانان و ملی‌پوشان و همچنین تجلیل از ورزشکارانی هزینه می‌شود که در مسابقات آزاد کشوری مقام کسب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسابقات آزاد با هزینه شخصی ورزشکاران برگزار می‌شود، توضیح می‌دهد هیئت مصوب کرده است در پایان سال از مدال‌آوران این رقابت‌ها به‌صورت نقدی تجلیل کند تا دست‌کم بخشی از هزینه رفت‌وآمد آنها جبران شود.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان البرز در عین حال معتقد است حمایت مستقیم و مستمر دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها از قهرمانان این رشته کافی نیست.

پاکزاد با اشاره به هزینه نسبتاً کمتر اعزام تیم‌های تیراندازی با کمان در مقایسه با برخی رشته‌های گروهی، تأکید می‌کند که یک تیم چهار نفره می‌تواند در بخش‌های انفرادی، تیمی و میکس شانس کسب چند مدال را داشته باشد و حمایت از این رشته می‌تواند دستاوردهای ورزشی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

شهرستان‌های البرز همچنان با کمبود امکانات روبه‌رو هستند

تمرکز امکانات تمرینی در کرج، یکی دیگر از مشکلاتی است که توسعه تیراندازی با کمان در شهرستان‌های البرز را با محدودیت مواجه کرده است.

پاکزاد با اشاره به ظرفیت چهارباغ در رشته تیراندازی با کمان سنتی می‌گوید این شهرستان به یکی از قطب‌های این رشته در کشور تبدیل شده و به دلیل حضور افراد متخصص و ورزشکاران ملی‌پوش، علاقه‌مندان این بخش به چهارباغ هدایت می‌شوند.

به گفته وی، در هشتگرد نیز با پیگیری‌های انجام‌شده زمینی برای فعالیت این رشته در نظر گرفته شده، اما در برخی شهرستان‌ها هنوز فضای اختصاصی مناسبی در اختیار تیراندازی با کمان قرار نگرفته است.

با وجود مشکلات مالی و زیرساختی، هیئت تیراندازی با کمان البرز برنامه‌هایی را برای جذب علاقه‌مندان و شناسایی استعدادهای جدید دنبال می‌کند.

رئیس هیئت با اشاره به فعالیت کمیته‌های استعدادیابی و همگانی می‌گوید از ظرفیت قهرمانان و ورزشکاران باتجربه برای شناسایی استعدادها استفاده شده و برنامه‌هایی نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و برخی ارگان‌های دولتی و نظامی برگزار می‌شود.

پاکزاد می‌افزاید در این برنامه‌ها مربیان خانم و آقا به همراه تجهیزات آموزشی به محل اعزام می‌شوند تا علاقه‌مندان با این رشته آشنا شوند و افراد مستعد برای ادامه فعالیت به شکل حرفه‌ای هدایت شوند.

البرز از میزبانی مسابقات کشوری بازمانده است

یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که به گفته رئیس هیئت تیراندازی با کمان البرز تحت تأثیر کمبود زیرساخت قرار گرفته، میزبانی رقابت‌های بزرگ کشوری است.

پاکزاد با اشاره به سابقه برگزاری موفق مسابقات آزاد کشوری در کرج می‌گوید در دوره‌های گذشته استقبال ورزشکاران به اندازه‌ای بود که ظرفیت مسابقات با حضور حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ شرکت‌کننده تکمیل می‌شد.

وی دلیل محدودیت فعلی را در اختیار نبودن زمین‌های مناسب و افزایش هزینه استفاده از برخی مجموعه‌های ورزشی عنوان می‌کند و می‌گوید مبالغ اعلام‌شده از سوی بعضی پیمانکاران برای اجاره زمین، با توان مالی هیئت تناسب ندارد.

به گفته پاکزاد، در شرایط فعلی فعالیت‌های مسابقه‌ای هیئت متناسب با ظرفیت موجود و در قالب رقابت‌های جداگانه بانوان و آقایان دنبال می‌شود.

تیراندازی با کمان البرز در حالی از ظرفیت قهرمانی و حضور ورزشکاران ملی‌پوش برخوردار است که هزینه سنگین تجهیزات، کمبود زمین استاندارد و محدودیت امکانات شهرستانی، مسیر ورود و ماندگاری استعدادهای جدید را دشوار کرده است.

تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت پیشرفت را از ورزشکارانی بگیرد که توانایی حضور در سطح ملی و بین‌المللی را دارند. اکنون انتظار می‌رود اداره کل ورزش و جوانان استان البرز علاوه بر تعیین زمان‌بندی روشن برای احداث سایت تخصصی تیراندازی با کمان، درباره وضعیت زمین‌های خارج‌شده از اختیار هیئت و تأمین امکانات تمرینی در شهرستان‌ها نیز اقدام عملی انجام دهد؛ چراکه توسعه ورزش قهرمانی تنها با شناسایی استعدادها محقق نمی‌شود و فراهم کردن زیرساخت و حمایت مالی، بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر است.