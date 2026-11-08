به گزارش خبرنگار مهر، مراسم زنجیره انسانی «جان‌فدا» با حضور پرشور و گسترده دانشگاهیان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت‌حیدریه، ظهر یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه برگزار شد.

این مراسم با مشارکت بیش از ۲۵۰۰ نفر از دانشگاهیان شهرستان و با هدف نمایش وحدت، همدلی، انسجام و اقتدار جامعه دانشگاهی برگزار شد.

در آغاز این مراسم، دانشگاهیان و دانشجویان با حضور در راهپیمایی و تشکیل زنجیره انسانی «جان‌فدا»، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با سر دادن شعارهای انقلابی و حماسی، بر پایبندی و وفاداری خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع باشکوه با حضوری یکپارچه و منسجم، بار دیگر نشان دادند که جامعه دانشگاهی علاوه بر رسالت علمی و آموزشی خود، همواره در عرصه‌های اجتماعی و ملی نیز حضوری آگاهانه و مسئولانه دارد و در دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی در کنار سایر اقشار جامعه ایستاده است.