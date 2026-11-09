به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره آموزش پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا با حضور امیر سرتیپ محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان نیروهای چهارگانه ارتش در پادگان جوادالائمه(ع) افتتاح شد.



این دوره آموزشی با هدف ارتقای آمادگی دفاعی و توانمندسازی نیروهای داوطلب مردمی، به مدت تقریبی سه ماه برگزار می‌شود و سرفصل‌های مختلفی از جمله رزم انفرادی، جنگ‌افزارشناسی، آمادگی دفاعی و رزم در کوهستان را در بر می‌گیرد.



بر اساس این گزارش، آموزش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از سوی فرماندهان و مربیان مجرب ارتش ارائه خواهد شد تا شرکت‌کنندگان با مبانی و مهارت‌های اولیه مورد نیاز در حوزه دفاعی و نظامی آشنا شوند.



پویش «جان‌فدای ایران» با هدف سازماندهی و آموزش داوطلبان مردمی برای مشارکت در دفاع از کشور شکل گرفته است. در چارچوب این پویش، داوطلبان در قالب گردان‌های مقاومت ملی جان‌فدا سازماندهی شده و آموزش‌های مورد نیاز را در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته دریافت می‌کنند.



آموزش‌های نظامی و امدادی، افزایش آمادگی دفاعی و ارتقای توانمندی نیروهای مردمی از جمله محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود. برگزاری نخستین دوره آموزشی در مرکز آموزش جوادالائمه(ع) نیز در چارچوب بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی ارتش برای سازماندهی و آموزش داوطلبان مردمی انجام شده است.