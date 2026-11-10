به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی عصر سه شنبه در گردهمایی مؤسسان و مربیان کودکستان‌های شهرستان دیّر، مقطع پیش‌دبستانی را حساس‌ترین دوره شکل‌گیری شخصیت انسان و بنیاد اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: کار مربیان کودکستان، جهادی بزرگ برای حفظ هویت دینی، میهن‌دوستی و بیمه‌کردن نسل نو در برابر جنگ شناختی دشمن است.

امام جمعه دیّر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را الگویی کامل، برخوردار از مقام عصمت و ملاک رضایت و غضب الهی معرفی کرد و گفت: حضرت صدیقه طاهره (س) الگویی شایسته برای تمام زنان و مردان مؤمن است؛ شخصیتی که در تمامی ابعاد دختری، همسری و مادری در اوج کمال قرار داشت و در انتخاب همسر نیز معیارهای الهی نظیر ایمان، جهاد و کمالات انسانی را بر ثروت مادی ترجیح داد.

حسینی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: دل کودک و نوجوان مانند سرزمینی خالی و بکر است که هر بذری در آن افشانده شود، همان را می‌پذیرد و ثمر می‌دهد. اگر در این مقطع فضیلت، صداقت، وطن‌دوستی و ایمان در دل کودک کاشته شود، جامعه از بهترین ثمرات آن بهره‌مند خواهد شد؛ اما در صورت کوتاهی و غفلت، زمینه برای پرورش صفات ناپسندی همچون ترس، دورویی و انحراف اخلاقی فراهم می‌شود.

وی کودکان را به موم در دست مربیان تشبیه کرد و افزود: نقش مربی، شکل‌دهی به این خمیرمایه پاک در قالب امانتداری، شجاعت و پایبندی به ارزش‌هاست. همچنین علم‌آموزی در سنین خردسالی مانند حکاکی بر سنگ است که در طول زمان دستخوش فراموشی و زوال نخواهد شد.

امام جمعه دیّر با یادآوری این نکته که آموزش در این سنین نیازمند ساده‌سازی مفاهیم و سخن‌گفتن با زبان خود کودکان است، تصریح کرد: تربیت زبانی لازم است، اما کودکان بیش از آنچه می‌گوییم، به آن‌گونه که در عمل رفتار می‌کنیم، نگاه کرده و الگو می‌گیرند. نمی‌توان از فرزندان صداقت و تقید دینی خواست، در حالی که در رفتار عملی خود نقض آن را ببینند.

وی خاطرنشان کرد: حس خداجویی در نهاد همه کودکان نهفته است و هنر مربی در این است که از طریق شعرخوانی‌های کودکانه، قصه‌های جذاب، تمثیل‌های ملموس طبیعت و یادآوری نعمت‌های پروردگار، این میل فطری را شکوفا سازد.

حسینی با تبیین شرایط حساس کنونی و جنگ روانی دشمن تأکید کرد: امروز تصرف اذهان و مغز نسل جوان برای دشمن به مراتب مهم‌تر از تصرف مرزهای جغرافیایی است. اگر نسل جدید با فرهنگ عاشورایی و وطن‌دوستی بار نیاید، در برابر شایعات و توطئه‌ها آسیب‌پذیر خواهد شد. ریشه وفاداری به میهن، احترام به پرچم، سرود ملی و ایستادگی در برابر متجاوز باید از سنین مهد و پیش‌دبستانی در جان کودکان نشانده شود.

وی تربیت دینی در این برهه را رسالتی مهم برشمرد و گفت: یک بذر معرفت در دوره کودکی می‌تواند در آینده مسیر تاریخ را دگرگون کند.

امام جمعه دیّر با اشاره به اینکه حوزه کودکستان‌ها به عنوان پایه و فونداسیون رسمی تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود، خطاب به مربیان و مؤسسان کودکستان ها گفت: ممکن است برخی خانواده‌ها صرفاً با نگاه مراقبتی کودک خود را به شما بسپارند یا حتی تحت تأثیر شبهات، موضع‌گیری‌هایی داشته باشند؛ اما مربیان نباید از انجام وظیفه ذاتی خود دلسرد شوند. کودکان امانات الهی در دست شما هستند و هر فرد باید در جایگاه خود حس کند که در مرکز اثرگذاری عالم ایستاده است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در کنار مجاهدت در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، جهاد مربیان کودکستان‌ها در پیونددادن دل‌های فرزندان این مرزوبوم با محبت خدا، خاندان عصمت و طهارت (ع) و عشق به وطن، تضمین‌کننده آینده درخشان ایران اسلامی خواهد بود.