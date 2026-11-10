به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در حال بررسی امکان توافق برای چرخشی شدن ریاست دولت با «گادی آیزنکوت» رئیس حزب یاشار و رقیب اصلی خود در انتخابات کنست است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، تماس‌ها و رایزنی‌ها با هدف تشکیل به اصطلاح «دولت وحدت» همچنان ادامه دارد و مذاکرات با نزدیکان آیزنکوت و اعضای تیم مذاکره کننده او در جریان است.

به‌نظر می‌رسد که نتانیاهو پیشنهاد چرخشی شدن نخست وزیری با آیزنکوت را با توجه به چینش فعلی کنست، واقع بینانه‌ترین گزینه می‌داند که بیشترین قابلیت اجرایی دارد.

این خبر در حالی است که مراسم ادای سوگند اعضای پیروز در انتخابات اخیر کنست رژیم صهیونیستی، در پارلمان این رژیم امروز برگزار شد.

«آویدگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی هم با بیان اینکه «گادی آیزنکوت» گزینه مورد نظر او برای ریاست کابینه جدید این رژیم است، از تلاش خود برای تشکیل کابینه بدون حضور نتانیاهو و احزاب عربی خبر داد.

احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بر سر معرفی ماتان کاهانا، وزیر پیشین به‌ عنوان رئیس جدید کنست و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» به‌ عنوان رئیس کمیته امور خارجی و امنیت پارلمان به توافق رسیده‌اند.