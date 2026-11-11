به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه از وزش بادهای شدید، مواج و طوفانی شدن دریا و فعالیت یک موج بارشی در سطح استان از امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه خبر داد.

وی با اشاره به شرایط جوی و دریایی استان اظهار کرد: از صبح امروز تا ساعات بعدازظهر، وزش تندبادهای شدید شمال‌غربی در مناطق دریایی، به‌ویژه خلیج فارس و مناطق فراساحل غربی پیش‌بینی می‌شود که موجب مواج و طوفانی شدن دریا خواهد شد.

حمزه‌نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس، به‌ویژه فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، به حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۳۰۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین از فعالیت یک موج بارشی در استان خبر داد و گفت: از ساعات ظهر امروز، با عبور این موج از جنوب کشور، در مناطق و جزایر غربی استان و به‌تدریج در مناطق شمالی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و شرقی و تنگه هرمز، رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی تا ساعات بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در استان ادامه خواهد داشت و از بعدازظهر امروز تا اواخر شب نیز در برخی نقاط شمالی و غربی و بخش‌هایی از مناطق شرقی، احتمال تشدید فعالیت سامانه بارشی وجود دارد.

حمزه‌نژاد در پایان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و وقوع روان‌آب، شهروندان از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.