به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات به‌ویژه شهرستان بشاگرد و همچنین برخی نقاط مرکزی و غربی استان، با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای محتمل است.

احتمال گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

تداوم مواج بودن مناطق دریایی هرمزگان

وی با اشاره به وضعیت دریا بیان کرد: مناطق دریایی استان امروز نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد تا ساعات بعدازظهر به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و ارتفاع امواج دریا نیز بیش از یک متر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان گفت: وزش این بادها با شدت کمتر تا روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در دریای عمان و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.

حمزه‌نژاد توصیه کرد: شناورهای سبک تا بعدازظهر امروز از تردد دریایی خودداری کنند و برای تردد ایمن سایر شناورها نیز تمهیدات لازم در بنادر اندیشیده شود.

هشدار درباره تلاطم در غرب و جنوب خلیج فارس

وی همچنین از افزایش وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس خبر داد و افزود: از امروز به‌تدریج این بادها در محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان موجب مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در این مناطق اظهار کرد: تمهیدات لازم باید در بنادر غربی استان، به‌ویژه کیش و لاوان، صورت گیرد و شناورها، به‌خصوص شناورهای سبک، تفریحی و صیادی، از تردد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.

وی اضافه کرد: همچنین توصیه می‌شود از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

نوسان چندانی در دمای هرمزگان پیش‌بینی نمی‌شود

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان هفته تغییر چندانی در دما پیش‌بینی نمی‌شود و نوسان دمایی قابل توجهی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج است و بیشینه سرعت باد تا بعدازظهر به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا بیش از ۱ متر است.

حمزه نژاد افزود: وزش این بادها تا روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در دریای عمان و تنگه هرمز با شدت کمتر ادامه دارد.

وی توصیه کرد: شناورهای سبک تا بعدازظهر امروز از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر برای آمد و شد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از امروز به تدریج وزش بادهای نسبتا شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس (محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان) سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) صورت پذیرد و شناورها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از رفت و آمد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین از رفت و آمد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود. به لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.