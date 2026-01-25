پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۵ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی امروز در مناطق شرقی هرمزگان و محدوده تنگه هرمز قابل توجه است.در این مناطق رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ و تند باد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: دریا با توجه به وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج میشود.
وی گفت: از بعدازظهر با تغییر جهت باد به شمال غرب، خلیج فارس بویژه در فراساحل، جزایر کیش و لاوان نسبتاً مواج است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج نیز به بیش از ۱۸۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به همراهی هوای سرد، وقوع بارش برف در ارتفاعات شمالی استان دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات بویژه در مناطق شرقی استان خودداری شود.
وی افزود: فردا نیز دریا با افزایش سرعت بادهای شمال غربی مواج است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان صورت گیرد.
حمزه نژاد گفت: سامانه بارشی صبح فردا دوشنبه ۶ بهمن ماه از مناطق شرقی استان خارج میشود.
وی افزود: امروز با توجه به فعالیت سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه، و فردا کاهش نسبی دمای کمینه در سطح استان انتظار است.
نظر شما