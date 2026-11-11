محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری است اما در ساعات بعد از ظهر ضمن وزش باد با افزایش ابر مواجه خواهیم بود و در اواخر وقت امروز احتمال وقوع رگبار پراکنده و ضعیف در برخی مناطق به ویژه در ارتفاعات نیمه شمالی به خصوص در شهرستان‌های رزن و درگزین پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا تا اواخر هفته آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم باد در ساعات بعد از ظهر خواهد بود و برای چند روز آینده شرایط جوی نسبتا پایداری حاکم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تداوم سرمای هوا تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده کماکان شاهد استقرار هوای سرد در منطقه و استان خواهیم بود به طوری که دماهای صبحگاهی زیر صفر گزارش شده و در ساعات اولیه روز احتمال افزایش آلاینده‌های صنعتی نیز وجود دارد.

باقری شکیب خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از صبح یکشنبه هفته آتی دمای صبحگاهی به تدریج افزایش یافته و به اعداد بالای صفر بازگردد.

وی در خصوص نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان گفت: در روز گذشته اسدآباد با ۱۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین ایستگاه و صبح امروز گل‌تپه و شیرین‌سو با منفی ۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان بوده‌اند و کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب منفی ۲ و ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.