به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح چهارشنبه در رویداد «حماسه‌نگار» شهرستان گناوه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان در برنامه‌های سومین کنگره شهدای بوشهر اظهار داشت: برگزاری کنگره نباید صرفاً به اجرای برنامه‌های مناسبتی و مراسم بزرگداشت محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای معرفی عمیق‌تر شخصیت، اندیشه و سیره شهدا فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که آثار این حرکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه نمایان باشد.

وی با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره سه امر محبوب آن حضرت، شامل تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر اکرم (ص) و انفاق در راه خدا، افزود: این روایت یادآور مسئولیت‌هایی است که در مسیر برگزاری کنگره شهدا باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فعالیت‌های قرآنی، ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و توجه به مشکلات و نیازهای مردم در برنامه‌های ما جایگاه عملی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که کنگره به اهداف مورد نظر دست یابد.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه پایان مراسم کنگره نباید به معنای پایان مسئولیت برگزارکنندگان باشد، تصریح کرد: کنگره باید نقطه آغاز یک حرکت مستمر برای معرفی شهدا و انتقال آرمان‌های آنان به نسل‌های آینده باشد، نسل جوان باید بداند شهدا با چه اعتقادی از امام، رهبری، کشور و قرآن دفاع کردند و چه مسیری را برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی برگزیدند.

دشتی با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های بومی در برخی برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای بیان کرد: در معرفی شهدای هر شهرستان، باید از شناخت و اسناد محلی بهره گرفت، دعوت از سخنرانانی که آشنایی کافی با تاریخ و شهدای منطقه ندارند، نمی‌تواند جایگزین روایت دقیق و مستند از حماسه‌هایی شود که در همان جغرافیا شکل گرفته است، هر شهرستان دارای سرمایه‌های تاریخی و انسانی ارزشمندی است که باید با پژوهش و روایتگری حرفه‌ای به جامعه معرفی شوند.

وی با اشاره به شعار سومین کنگره با عنوان «بوشهر، پرچمدار حماسه‌های نخست» خاطرنشان کرد: انتخاب این شعار زمانی معنا و اثرگذاری لازم را خواهد داشت که بتوانیم مصادیق تاریخی آن را شناسایی و به‌درستی تبیین کنیم، در همین راستا، حدود ۴۰ موضوع شاخص در تاریخ استان، از جمله مبارزه با استعمار و استکبار و نقش مردم در مقاومت طی جنگ‌های مختلف، شناسایی شده است که باید در قالب آثار پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

دشتی با اشاره به ضرورت معرفی شخصیت‌های شاخص و کمترشناخته‌شده استان گفت: شهید مهدوی از جمله چهره‌هایی است که ظرفیت معرفی در سطح ملی را دارد. رهبر شهید انقلاب نیز بر جایگاه این شهید تأکید داشتند و معتقد بودند چنین شخصیتی در صورت معرفی در برخی کشورهای دیگر، به‌عنوان یک قهرمان ملی شناخته می‌شد؛ با این حال، تا سال‌های گذشته حتی در داخل استان نیز شناخت کافی از این شهید وجود نداشت، این مسئله ضرورت توجه جدی‌تر به معرفی مفاخر و قهرمانان بومی را نشان می‌دهد.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه، به برخی حماسه‌های کمترپرداخته‌شده شهرستان گناوه اشاره کرد و افزود: ماجرای مدرسه فتح‌المبین گناوه و حضور یک معلم به همراه دانش‌آموزان در جریان عملیات طریق‌القدس، از جمله موضوعاتی است که ظرفیت تبدیل شدن به یک اثر ماندگار تاریخی و رسانه‌ای را دارد، همچنین نقش مردم گناوه و دیلم در پشتیبانی از عملیات ثامن‌الائمه (ع) از دیگر موضوعاتی است که باید با گردآوری اسناد و روایت‌های معتبر، ابعاد آن برای نسل امروز بازگو شود.

وی با بیان اینکه بخشی از تاریخ ایثار و مقاومت مردم منطقه همچنان ناشناخته مانده است، اظهار داشت: خانواده‌هایی در این شهرستان حضور دارند که اعضای آن‌ها در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ از معلمان و دانش‌آموزان گرفته تا نیروهای بسیجی، با وجود این ظرفیت‌ها، آثار متناسبی برای معرفی این خانواده‌ها و حماسه‌های آنان تولید نشده است، شناسایی این سوژه‌ها و تبدیل آن‌ها به محصولات فرهنگی و رسانه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

دشتی همچنین بازخوانی پیشینه مبارزاتی مردم منطقه در برابر استعمار را از دیگر محورهای قابل توجه در برنامه‌های کنگره دانست و گفت: مقابله با حضور هلندی‌ها در جزیره خارگ و نقش مردم منطقه در این رویداد تاریخی، از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب شعار کنگره مورد بررسی و معرفی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌ها و اقشار مختلف در برگزاری سومین کنگره شهدای استان بوشهر خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی و حماسی شهرستان گناوه نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است و امام جمعه، فرماندار، سپاه، دستگاه‌های اجرایی، روحانیت، فرهنگیان، دانش‌آموزان و بانوان می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها، حماسه‌های کمترشناخته‌شده شهرستان شناسایی و مستندسازی شود تا سهم مردم این منطقه در تاریخ مبارزه و مقاومت استان به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل شود.