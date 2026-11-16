مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند»، گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا نه‌تنها از دشمنی با ملت ایران دست نکشیده، بلکه در دو مقطع طی یک سال گذشته، در حالی که ایران در میانه مذاکرات با آنان قرار داشت، به کشورمان حمله کرد.

حمله به ایران در میانه مذاکرات، ماهیت واقعی آمریکا را آشکار کرد

وی اظهار کرد: باید این واقعیت در تاریخ ثبت شود که طی یک سال گذشته، دو بار در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در میانه مذاکرات قرار داشت، آمریکا به کشورمان حمله کرد؛ حملاتی که با همراهی هم‌پیمانان و طرفداران این کشور و حتی نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و سازمان ملل همراه بود.

یوسفی ادامه داد: این اتفاق نشان داد که هدف آمریکا از مذاکره، حل مشکلات یا کمک به مردم ایران نبوده، بلکه این کشور از مذاکره به عنوان فرصتی برای تکمیل اطلاعات و فراهم کردن زمینه تسلط بر کشورمان استفاده کرد. طراحی جنگ و برنامه‌ریزی برای به شهادت رساندن رهبر شهیدمان و کشتار مردم، از جمله بیش از سه هزار نفر از هم‌وطنانمان و ۱۶۸ کودک مینابی، نشان داد که با یک عملیات پیچیده و گسترده نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه این رویکرد را می‌توان در رفتار تاریخی آمریکا نیز مشاهده کرد، تصریح کرد: آمریکایی‌ها از فرصت مذاکره با کشورهایی که به هر دلیلی آن‌ها را دشمن خود می‌دانند، برای تکمیل اطلاعات و تسلط بر آن کشورها استفاده می‌کنند.

آمریکا نمی‌تواند ملت ایران را به زانو درآورد

یوسفی با اشاره به تفاوت پیشینه تاریخی ایران و آمریکا، گفت: آمریکا کشوری با قدمتی کمتر از ۳۰۰ سال است؛ در حالی که ما در یکی از استان‌های کویری کشورمان درختی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال داریم. بنابراین، کشوری با چنین سابقه‌ای نمی‌تواند تصور کند که قادر است ملت متمدن ایران را با تاریخ تمدنی ۶۰۰۰ ساله و رشادت‌های ۴۷ ساله‌اش به زانو درآورد.

یوسفی افزود: این اظهارات بیانگر واقعیت یک نظام تروریستی و کشوری با سابقه تروریسم دولتی است؛ کشوری که خود یا از طریق هم‌پیمانانش، از جمله رژیم صهیونیستی، به هر کشوری که مستقل بوده و خواسته است درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد، حمله کرده است. آخرین نمونه این رفتار نیز ونزوئلا بود.

اگر در برابر آمریکا کوتاه می‌آمدیم، چیزی از ایران باقی نمی‌ماند

وی با اشاره به پیامدهای عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، گفت: واقعاً باورکردنی نیست که در کشور ما کسی بخواهد یک عهدنامه ننگین مانند ترکمنچای را توجیه کند. باید از خود بپرسیم اگر در برابر آمریکا کوتاه می‌آمدیم، چه سرنوشتی در انتظار کشور بود؟ آیا قرار بود مانند شاهان ترسو، بزدل و دست‌نشانده‌ای عمل کنیم که هر زمان احساس خطر می‌کردند، نخستین اقدامشان فرار از کشور به همراه خانواده‌هایشان بود و برایشان اهمیتی نداشت که بخشی از سرزمین ایران را جدا کنند و به دشمن واگذار کنند؟

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر با همان رویکرد شاهان گذشته و دیدگاه‌های برخی افراد پیش می‌رفتیم، امروز چیزی از ایران باقی نمانده بود.

یوسفی با اشاره به ادعاهای برخی کشورها درباره جزایر ایرانی اظهار کرد: امروز برخی کشورک‌هایی که وسعتشان به اندازه یک خیابان اهواز هم نیست، مدعی جزایر ما هستند. آیا باید برای اینکه این کشورها با ما رابطه خوبی داشته باشند، جزایرمان را واگذار کنیم>

وی تأکید کرد: اگر با این تصور پیش برویم که باید تسلیم شویم تا دشمن به ما اجازه زندگی دهد، به ما عزت ببخشد، به ما رحم کند یا دست از دشمنی با ما بردارد، در واقع دچار اشتباه شده‌ایم؛ چراکه تجربه تاریخی خلاف این تصور را نشان می‌دهد.

منافع آمریکا بر روابط با کشورها اولویت دارد

وی با بیان اینکه آمریکا حتی با هم‌پیمانان خود نیز بر اساس منافعش رفتار می‌کند، گفت: آیا ونزوئلا باورهای دینی و اسلامی داشت که آمریکا رئیس‌جمهور آن را ربود و بر منافع نفتی این کشور مسلط شد؟ همین حالا نیز در برخی کشورهای غرب آسیا، از جمله عراق، شاهد رفتارهای آمریکا هستیم. جنگ تعرفه‌ای این کشور علیه کشورهای اروپایی و تحریم برخی موضوعات مرتبط با فناوری و صنعت چین و روسیه نیز نشان می‌دهد که منافع آمریکا برای این کشور در اولویت قرار دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین، بسیار ساده‌اندیشانه و خوش‌بینانه است که تصور کنیم با امتیاز دادن می‌توانیم رفتار آمریکا را تغییر دهیم و این کشور را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنیم.

مذاکره به‌تنهایی نمی‌تواند سایه جنگ را از کشور دور کند

یوسفی در ادامه با تأکید بر اینکه مقاومت و ایستادگی نقش اصلی را در دور کردن سایه جنگ از کشور دارند، اظهار کرد: باید بدانیم آنچه سایه جنگ را از سر کشور ما دور می‌کند، مذاکره به‌تنهایی نیست، بلکه ایستادگی و مقاومت است. البته ما به مسئولان کشور اعتماد داریم.

وی تصریح کرد: مذاکره یکی از روش‌های رسیدن به هدف و دستیابی به اقتدار و عزت است، اما نباید تصور کنیم که می‌توان تمام موضوعات مربوط به استقلال، هویت ملی و امنیت پایدار کشور را به مذاکره گره زد. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی به تضعیف و تجزیه کشور منجر خواهد شد.

اقتدار نیروهای مسلح و مقاومت، مانع تحقق اهداف آمریکا شد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدعهدی آمریکا در مذاکرات، از جمله در موضوع برجام، گفت: آنچه باعث شد سایه جنگ از کشور دور شود و آمریکا نتواند به اهداف خود دست پیدا کند، اقتدار و دست برتر نیروهای مسلح و مقاومت ما بود، چراکه آمریکا در سال گذشته نیز به تعهدات خود عمل نکرد و دو بار در میانه مذاکرات به کشورمان حمله کرد.

یوسفی ادامه داد: آمریکا با وجود این حملات نتوانست به اهداف خود، از جمله نابودی ایران، تضعیف کشور، تجزیه و ایجاد جنگ داخلی دست پیدا کند. آنچه مانع تحقق این اهداف شد، اقتدار نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران بود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، این مقاومت و ایستادگی است که سایه جنگ را از کشور دور می‌کند. مذاکره نیز یکی از روش‌های دستیابی به اهداف است و شاید طرف بدعهد آمریکایی و هم‌پیمانانش بخواهند در رفتار خود تجدیدنظر کنند، اما با توجه به تجربه تاریخی و خوی سلطه‌گری و تعدی آمریکا نسبت به کشورهای مستقل، بعید است چنین تغییری در رویکرد این کشور رخ دهد.

یوسفی در پایان گفت: آمریکا به هر کشوری که برای خود هویت و استقلالی قائل بوده و خواسته است مستقل تصمیم بگیرد، حمله کرده و بر منافع آن کشور مسلط شده است؛ این اقدامات گاهی از طریق حمله نظامی، گاهی با کودتا و گاهی نیز از طریق انقلاب‌های مخملی، ایجاد مسائل و تنش‌های داخلی و دامن زدن به اختلاف و تفرقه در داخل کشورها انجام شده است.