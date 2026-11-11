به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بای ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های گلستان با تأکید بر اینکه زندان صرفاً محل نگهداری مجرمان نیست، گفت: مجموعه زندان‌ها باید با رویکرد اصلاحی و حمایتی، زمینه بازگشت سالم و عزتمندانه زندانیان به خانواده و جامعه را فراهم کند.

وی با اشاره به مسئولیت متفاوت کارکنان زندان‌ها اظهار کرد: فعالیت در این مجموعه با سایر دستگاه‌های اجرایی قابل مقایسه نیست، چراکه کارکنان با افرادی سروکار دارند که به هر دلیلی دچار لغزش شده‌اند و اکنون باید برای بازگشت آنان به مسیر درست و زندگی اجتماعی تلاش کرد.

مدیرکل زندان‌های گلستان افزود: رویکرد مدیریتی جدید بر اساس سند تحول قضایی و در سه محور اصلی دنبال می‌شود که نخستین آن توسعه اشتغال مولد و حرفه‌آموزی زندانیان است.

بای با بیان اینکه اشتغال یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش جرم و توانمندسازی مددجویان به شمار می‌رود، ادامه داد: فعالیت زندانیان در کارگاه‌های داخل زندان‌ها باید با جدیت ادامه یابد تا هر مددجو پس از کسب مهارت بتواند با تکیه بر توانایی خود، زندگی‌اش را اداره کند.

وی دومین محور برنامه‌های خود را تعامل حداکثری با دستگاه قضایی و توسعه خدمات حمایتی و قضایی در زندان‌ها عنوان کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری بدون همکاری نزدیک مجموعه زندان‌ها و مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل زندان‌های گلستان با درخواست حمایت بیشتر رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان از مجموعه زندان‌ها اظهار کرد: همکاری دستگاه قضایی می‌تواند به کاهش تراکم جمعیت کیفری و بهبود شرایط نگهداری زندانیان کمک کند.

بای همچنین توسعه خدمات الکترونیک قضایی در زندان‌ها را ضروری دانست و افزود: گسترش این خدمات علاوه بر صرفه‌جویی در منابع، موجب تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از بلاتکلیفی مددجویان در فرایند قضایی می‌شود و در ارتقای آرامش روانی و امنیت داخل زندان‌ها نیز اثرگذار است.

وی صیانت از سرمایه انسانی و تقویت انگیزه کارکنان را سومین محور برنامه‌های دوره جدید مدیریتی برشمرد و گفت: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر مجموعه است و حفظ و نگهداشت آن ضرورت دارد.

مدیرکل زندان‌های گلستان با تأکید بر پیشگیری از تخلفات اداری خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد، آموزش و آگاه‌سازی کارکنان برای جلوگیری از بروز تخلف، همچنان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

بای با اشاره به دشواری‌های شغلی کارکنان زندان‌ها و تلاش شبانه‌روزی آنان در مسیر اصلاح و تربیت مددجویان اظهار کرد: پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای انگیزه کارکنان را از وظایف خود می‌دانم و این موضوع را با جدیت دنبال خواهم کرد.

وی از خدمات سرلک، مدیرکل پیشین زندان‌های گلستان، قدردانی کرد و انتصاب وی به‌عنوان مدیرکل زندان‌های استان سمنان را تبریک گفت.