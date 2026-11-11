به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های گلستان اظهار کرد: این استان با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر، تنها دو زندان دارد و از زیرساخت‌هایی مانند اردوگاه نگهداری محکومان مواد مخدر محروم است.

وی با بیان اینکه پروژه احداث اردوگاه استان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این طرح به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده، در حالی که با توجه به جمعیت کیفری گلستان، تکمیل آن یک ضرورت جدی است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ادامه داد: بر اساس قانون، محکومان مواد مخدر باید در اردوگاه‌های کاردرمانی نگهداری شوند و نباید دوران محکومیت خود را در کنار سایر زندانیان سپری کنند؛ از این رو فراهم کردن زیرساخت مناسب برای نگهداری این گروه از محکومان باید در اولویت قرار گیرد.

آسیابی از پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل این پروژه خبر داد و گفت: در این زمینه با استاندار و نمایندگان استان رایزنی خواهیم کرد و بخشی از منابع مورد نیاز نیز قرار است از سوی سازمان زندان‌ها تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح افزود: هدف‌گذاری ما این است که با پیگیری‌های انجام‌شده، فاز نخست اردوگاه حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسد تا امکان انتقال محکومان مواد مخدر به این مجموعه فراهم شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور همچنین از برنامه بازدید میدانی از پروژه اردوگاه در جریان سفر خود خبر داد و گفت: تکمیل این مجموعه از محورهای اصلی پیگیری در دوره مدیریتی جدید زندان‌های استان خواهد بود.

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات سرلک، مدیرکل پیشین زندان‌های گلستان، اظهار کرد: در دوران مسئولیت حدوداً شش‌ساله وی، اقدامات مؤثری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش فضای فیزیکی زندان‌ها، بهبود امکانات رفاهی، اشتغال زندانیان و اصلاح و تربیت انجام شد.

وی راه‌اندازی بهداری هزار و ۲۰۰ مترمربعی در زندان مرکزی گرگان را از اقدامات شاخص دوره مدیریت پیشین برشمرد و افزود: رسیدگی به خانواده زندانیان و توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی نیز از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه بوده است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جابه‌جایی مدیران پس از چند سال فعالیت را فرصتی برای تبادل تجربه میان استان‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد مدیرکل جدید زندان‌های استان با حمایت سازمان زندان‌ها، برای رفع کمبودها و ارتقای زیرساخت‌های موجود اقدام کند.اگر بخواهی، می‌توانم همین نسخه را باز هم فشرده‌تر و با تمرکز بیشتر بر تکمیل اردوگاه و مهلت یک‌ساله تنظیم کنم.