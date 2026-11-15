به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: سه پرونده مرتبط با موانع سرمایه‌گذاری، مشکلات واحدهای تجاری و فعالیت یک مجموعه تولیدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان بررسی شد.

وی افزود: یکی از پرونده‌های مطرح‌شده به پروژه تله‌کابین علی‌آبادکتول اختصاص داشت که با وجود دریافت مجوزهای قانونی، نزدیک به ۱۰ سال است به دلیل مسائل اداری و حقوقی به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع این طرح سرمایه‌گذاری ادامه داد: برای تعیین تکلیف پروژه باید ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد، میزان سهم شهرداری و سرمایه‌گذار و همچنین تعهدات و تضمین‌های متناسب با آورده طرفین به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

اسپانلو با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به حل اختلافات و ابهامات حقوقی این پروژه گفت: ظرفیت‌های قانونی موجود در استان امکان بررسی و برطرف کردن این موانع را فراهم می‌کند و لازم است شهرداری و کمیته‌های کارشناسی با سرعت بیشتری موضوع را دنبال کنند.

تعیین تکلیف اسناد مالکیت ۶۰۰ مغازه آفتاب گرگان

رئیس‌کل دادگستری گلستان در ادامه به دومین پرونده مطرح‌شده در این نشست اشاره کرد و گفت: مشکلات ثبتی و اداری حدود ۶۰۰ واحد تجاری در پروژه آفتاب گرگان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: صاحبان این واحدها با وجود تحویل گرفتن مغازه‌های خود، حدود ۱۸ سال است که برای دریافت اسناد مالکیت با مشکل مواجه‌اند و هنوز نتوانسته‌اند مدارک رسمی مالکیت خود را دریافت کنند.

اسپانلو افزود: این موضوع با حضور نمایندگان شرکت عمران آفتاب، اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری گرگان بررسی شد و طرف‌های حاضر توافق کردند حداکثر طی ۱۰ روز، موانع مربوط به صدور پایان‌کار در شهرداری برطرف شود و اقدامات لازم برای صدور و تحویل اسناد مالکیت به مالکان انجام گیرد.

توافق برای رفع موانع فعالیت یکی از شرکت‌های تولیدی

وی همچنین از بررسی مشکلات یکی از شرکت‌ها، از مجموعه‌های فعال در صنعت تولید طیور استان، به‌عنوان سومین پرونده این نشست خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: مسائل این شرکت در ارتباط با شهرداری و موضوع کاربری اداری مطرح شد و پس از بررسی دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی، طرفین برای برطرف کردن موانع موجود به توافق رسیدند.

اسپانلو با اشاره به اهمیت پیگیری پرونده‌های اقتصادی در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد.