به گزارش خبرنگار مهر، امیر مصطفی خزائیان عصر یکشنبه در نشست بازآموزی پزشکان و مسئولان فنی مراکز درمان اختلالات مصرف مواد گلستان در تالار فخرالدین اسعدگرگانی اظهار کرد: پیشگیری از جرم باید با شناسایی عوامل آسیب‌زا و پیش از وقوع جرائم دنبال شود.

وی با بیان اینکه اعتیاد علاوه بر فرد، خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: در قالب طرح ساماندهی معتادان متجاهر، گشت‌های انتظامی موظف به شناسایی و معرفی این افراد به مراکز مربوط شده‌اند.

خزائیان با اشاره به پیامدهای اجتماعی جرائم خاطرنشان کرد: برخی آسیب‌ها، به‌ویژه جرائمی که امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار می‌دهند، حتی پس از رسیدگی قضایی نیز به‌سادگی قابل جبران نیستند و به همین دلیل پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد.

بررسی ۹ پرونده تخلف در مراکز درمان اعتیاد

خزائیان از تشکیل چهار کمیته ماده ۳۹ و بررسی حدود ۹ پرونده تخلف در مراکز درمان اعتیاد خبر داد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی در وهله نخست اصلاحی است، اما با تخلفات جدی برخورد می‌شود.

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرا گلستان مغایرت دارویی و احتمال خروج دارو از شبکه رسمی توزیع را از تخلفات مهم دانست و افزود: در یکی از پرونده‌ها حدود چهار لیتر شربت متادون دارای مغایرت دارویی شناسایی شده است.

این مقام قضایی با اشاره به مسئولیت مدیران مراکز در کنترل و نگهداری داروها تأکید کرد: ثبت دقیق ورود و خروج اقلام دارویی و نظارت بر عملکرد کارکنان ضروری است و مدیران نمی‌توانند صرفاً با استناد به بی‌اطلاعی، مسئولیت تخلفات احتمالی در مجموعه خود را نادیده بگیرند.

خزائیان افزود: در مواردی که تخلفات قابلیت اصلاح داشته باشند، تلاش می‌شود با تذکر، تعلیق یا اقدامات اصلاحی از ارجاع پرونده به دادگاه جلوگیری شود، اما تخلفاتی که پیامدهای جدی دارند، قابل چشم‌پوشی نیستند.

ضرورت تأمین امنیت کارکنان مراکز ترک اعتیاد

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرا گلستان همچنین از تهدید و موارد چاقوکشی در برخی مراکز درمان اعتیاد خبر داد و گفت: این اتفاقات موجب محدودیت در پذیرش مراجعه‌کنندگان شده است.

وی با اشاره به شرایط کاری پزشکان و کارکنان این مراکز اظهار کرد: فعالان حوزه درمان اعتیاد در مواجهه مستقیم با آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و ممکن است با رفتارهای پرخطر و تهدیدهای برخی مراجعه‌کنندگان روبه‌رو شوند.

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان تأکید کرد: مراکز باید مشکلات امنیتی خود را به دستگاه قضایی و مراجع انتظامی گزارش دهند تا تدابیر لازم برای حفاظت از کارکنان و پزشکان اتخاذ شود.

وی همچنین یادآور شد: ارائه مستندات مربوط به مشکلات امنیتی و اجرایی مراکز ضروری است تا هنگام بررسی تخلفات، شرایط واقعی فعالیت آنها نیز مورد توجه مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد.