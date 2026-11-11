به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های استان گلستان با اشاره به دشواری‌های فعالیت مددکاران زندان اظهار کرد: مددکاری در زندان از جمله مسئولیت‌های حساس و دشواری است که نیازمند صبر، تعامل و توانمندی بالایی است؛ چراکه مددکاران و زندانبانان علاوه بر رسیدگی به وضعیت زندانیان، باید پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های خانواده‌های آنان نیز باشند.

وی افزود: خانواده زندانیان برای ملاقات و پیگیری وضعیت بستگان خود مراجعه می‌کنند و این موضوع فشار کاری و روانی قابل توجهی بر کارکنان زندان وارد می‌کند. از سوی دیگر، مددکاران در بسیاری از موارد اختیار مستقیمی برای تصمیم‌گیری درباره مرخصی، آزادی مشروط یا سایر نهادهای ارفاقی ندارند و صرفاً نقش کارشناسی و پیشنهاددهنده را ایفا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان زندان‌ها گفت: مددکاران و زندانبانان با وجود محدودیت اختیارات و دشواری‌های شغلی، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند و تلاش‌های آنان در اصلاح رفتار زندانیان و بازگشت سالم این افراد به جامعه اهمیت فراوانی دارد.

اسپانلو با تأکید بر نقش ارتباط انسانی در فرآیند بازپروری زندانیان ادامه داد: سرکشی به زندان‌ها، شنیدن صحبت‌ها و مشکلات زندانیان و توجه به وضعیت خانواده‌های آنان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ترمیم روابط اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت زندانی به جامعه مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: دادسراها، محاکم و زندان‌ها حلقه‌های به‌هم‌پیوسته زنجیره عدالت کیفری هستند و عملکرد صحیح این مجموعه‌ها به تعامل و همکاری مستمر میان آنها بستگی دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: چنانچه یافته‌ها و ارزیابی‌های مددکاران و مسئولان زندان درباره وضعیت رفتاری و اصلاحی محکومان در مراحل رسیدگی قضایی مورد توجه قرار نگیرد، عدالت کیفری به شکل کامل محقق نخواهد شد.

اسپانلو با اشاره به نقش نظر کارشناسی زندان در تصمیم‌گیری درباره برخورداری محکومان از ارفاقات قانونی گفت: در موضوعاتی مانند آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، نظر زندان و ارزیابی‌های انجام‌شده درباره وضعیت محکوم اهمیت دارد. همچنین شورای طبقه‌بندی زندان در این فرآیند نقش مؤثری ایفا می‌کند و نظر اعضای آن در تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت زندانیان تأثیرگذار است.

وی تأکید کرد: قاضی مرجع تصمیم‌گیری نهایی است، اما نمی‌توان نقش کارشناسی و اطلاعاتی را که مجموعه زندان درباره وضعیت رفتاری، اصلاحی و شرایط زندانی به دست می‌آورد نادیده گرفت. بنابراین تمام اجزای زنجیره عدالت کیفری باید در تعامل با یکدیگر عمل کنند تا تصمیم‌ها بر اساس شناخت دقیق‌تری از وضعیت محکومان اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه اصلاح و بازپروری زندانیان از اهداف اصلی مجازات حبس است، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت ما در قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها، کارآمد و اثربخش کردن مجازات حبس است و باید تلاش کنیم زندان صرفاً محلی برای گذراندن دوران محکومیت نباشد، بلکه زمینه اصلاح رفتار و بازگشت سالم افراد به جامعه را فراهم کند.

اسپانلو افزود: اثربخشی مجازات زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد پس از طی دوران محکومیت و آزادی، دیگر به چرخه ارتکاب جرم بازنگردد و بتواند زندگی سالمی را در جامعه دنبال کند.

وی اظهارکرد: اگر فردی مدت‌ها در اختیار نظام اصلاحی و تربیتی زندان قرار بگیرد، اما پس از آزادی دوباره به زندان بازگردد، این مسئله نشان می‌دهد که در تحقق اهداف اصلاحی و بازپرورانه موفق عمل نکرده‌ایم. بنابراین باید خروجی فعالیت‌های زندان را با میزان موفقیت در جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان ارزیابی کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های سرلک، مدیرکل پیشین زندان‌های استان، گفت: وی حدود شش سال در گلستان مسئولیت داشت و اقدامات و خدمات قابل توجهی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح و بازپروری زندانیان و ارتقای وضعیت زندان‌های استان انجام داد.

اسپانلو با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی سرلک خاطرنشان کرد: وی مدیری دلسوز، کم‌حاشیه و پرتلاش بود و در دوران مسئولیت خود برای بهبود شرایط زندان‌های استان تلاش زیادی کرد.

وی همچنین با خوشامدگویی به مدیرکل جدید زندان‌های گلستان اظهار کرد: مدیر جدید از نیروهای بومی استان و دارای سوابق مدیریتی در مجموعه زندان‌های استان تهران است و امیدواریم با همکاری مجموعه قضایی و کارکنان سازمان زندان‌ها، فصل تازه‌ای از خدمت‌رسانی به جامعه هدف و ارتقای کارآمدی این مجموعه رقم بخورد.

اسپانلو تأکید کرد: تحقق عدالت کیفری، اصلاح و بازپروری زندانیان و کاهش بازگشت مجدد افراد به چرخه جرم، نیازمند همکاری مؤثر همه بخش‌های قضایی و مجموعه زندان‌هاست و باید تمام ظرفیت‌ها برای اثربخش کردن مجازات حبس به کار گرفته شود.