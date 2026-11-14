علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ارتقای توان دفاعی کشور اظهار کرد: قطعاً توان جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های پدافند هوایی و آفند هوایی متحول خواهد شد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که سرمایه‌گذاری در بخش موشکی و پهپادی موجب شد امروز «پهپاد شاهد» به محصولی شناخته‌ شده در سطح جهان تبدیل شود و حتی کشورهایی از جمله آمریکا نیز از آن کپی‌سازی کنند، در سایر حوزه‌های دفاعی نیز شاهد پیشرفت و ارتقای توانمندی‌های کشور خواهیم بود.

بروجردی در ادامه، گفت: ملت ایران با توجه به جنایاتی که دشمنان مرتکب شده‌اند، از روحیه انقلابی قوی‌تری برخوردار شده‌اند و سطح همبستگی ملی نیز افزایش یافته است.

ایرانیان متحد هستند

وی افزود: این همبستگی تنها محدود به داخل کشور نیست، بلکه ایرانیان خارج از کشور را نیز دربرگرفته است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها علاقه‌مندند برای حضور در کنار ملت خود به کشور بازگردند و برخی نیز پس از تجاوز دشمن، به کشور بازگشتند.

بروجردی تصریح کرد: با وجود همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی متحمل شده‌ایم، معتقدم این تحولات از نظر نظامی، سیاسی، اقتدار ملی و همبستگی اجتماعی، دستاوردهای مهمی برای کشور به همراه داشته است.

انتقام خون رهبر شهید را از دشمن می‌گیریم

وی اظهار کرد: قطعاً باید انتقام خون رهبر شهید و شهدای خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی بگیریم، اما در کنار این موضوع، نباید از تحولات مثبت و ظرفیت‌هایی که در بطن جامعه و پس از تجاوز دشمن به کشورمان شکل گرفت، غافل شویم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حضور مردم در صحنه را یکی از جلوه‌های بارز این همبستگی دانست و گفت: نمونه روشن این اتحاد و انسجام ملی را می‌توان در حضور مردم در صحنه مشاهده کرد؛ حضوری که باید قدر آن را بدانیم، از آن پاسداری کنیم و اجازه ندهیم سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب ببیند.

نباید اجازه دهیم انسجام ملی آسیب ببیند

بروجردی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم طراحی دشمن برای ایجاد دوگانگی و اختلاف در داخل کشور به نتیجه برسد. حفظ اتحاد و همبستگی ملی در شرایط کنونی یک ضرورت اساسی است و همه باید برای صیانت از آن تلاش کنیم.