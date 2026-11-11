به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح خبر اظهار کرد: برابر گزارش واصله مبنی بر تخلف یک شرکت حمل و نقل در صدور بارنامه های صوری حمل سوخت ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و فنی، با بررسی های انجام شده در بازه زمانی ١٤٠٣، از شیوه و شگردهای جدید قاچاق سوخت که با صدور صدور تعداد ۶۷ بارنامه صوری سوخت انجام شده بود مطلع شدند .

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: با صدور بارنامه های صوری این شرکت، خودروها بدون پیمایش واقعی ، مقدار ۲۹هزار و ۹۰۵ لیتر سوخت سوخت خارج از شبکه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال دریافت اخبار در مسیر قاچاق کالا قرار دادند.

فرمانده انتظامی مرند گفت: مبارزه جدی با قاچاق کالا و سوخت جز اولویت های اصلی پلیس بوده و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه هر گونه دپو و یا قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.