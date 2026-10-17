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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

جریمه ۳۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت و طلا در آذربایجان‌شرقی

جریمه ۳۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت و طلا در آذربایجان‌شرقی

تبریز-مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از محکومیت متخلفان دو پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی در میانه و طلای خارجی در تبریز به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات رسیدگی به دو پرونده قاچاق در استان اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، متخلف به دلیل قاچاق بیش از ۳۶۶ لیتر گازوئیل در شهرستان میانه به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: این پرونده پس از کشف محموله مشکوک توسط مأموران پلیس آگاهی و گزارش نیروی انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و با استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم قانونی صادر و اجرا شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه جریمه تعیین‌شده در پرونده قاچاق سوخت، ارزش کالا و هزینه‌های مرتبط و جریمه‌های مربوط به خودروی حامل محموله را نیز در بر می‌گیرد، بر برخورد قانونی با تخلفات حوزه فرآورده‌های نفتی تأکید کرد.

حضرتی همچنین از صدور و قطعی شدن حکم پرونده قاچاق طلای خارجی در تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده، پنج رشته گردنبند طلای خارجی قاچاق کشف شد و شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز، پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، متهم را علاوه بر ضبط طلای مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است، بر تداوم نظارت‌ها و رسیدگی قانونی به تخلفات اقتصادی در آذربایجان‌شرقی تأکید کرد.

حضرتی افزود: بر اساس احکام اعلام‌شده، مجموع جریمه‌های نقدی این دو پرونده به ۳۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال می‌رسد.

کد مطلب 6980388

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