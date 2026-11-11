به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال پیامکی به متقاضیان، از ادامه مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۵ ویژه استعدادهای درخشان خبر داد.

بر این اساس، داوطلبان واجد شرایط می‌توانند تا روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی amzy.ir/Azmoon نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، می‌توانند تا پایان مهلت اعلام‌شده با مراجعه به سامانه، اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی و در صورت نیاز ویرایش کنند.

مهلت نهایی ثبت‌نام و انتخاب رشته این دوره، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.