به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، کتائب حزب الله عراق به علی الزیدی نخست‌وزیر این کشور درباره هرگونه حمله به مقرهای مقاومت یا برخی مقرهای سازمان حشد شعبی عراق هشدار داد.

ابومجاهد العساف مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق گفت: ما از مواضع اصولی خود کوتاه نخواهیم آمد و هیچ فشاری نخواهد توانست یک سر سوزن ما را از اهدافمان دور کند. هیچ فشاری ما را از دفاع از جمهوری اسلامی ایران و تنها نگذاشتن آن در برابر دشمنان، باز نخواهد داشت. دفاع از جمهوری اسلامی مبارک است و اجازه داده نخواهد شد که دشمنان گزندی به وارد کند زیرا سپر محکم امت اسلامی است و اقتدار آن به مثابه اقتدار امت اسلامی است.

این مسئول کتائب حزب الله افزود: سرسختانه در برابر همه توطئه‌ها علیه ملت خود، هرچقدر هم بزرگ باشد خواهیم ایستاد. از مسائل بزرگ امت اسلام و در رأس آنها مسئله فلسطین دفاع خواهیم کرد و تا جایی که در توان داریم و تا آخرین رمق در کنار برادرانمان در یمن و لبنان خواهیم ماند.

وی بیان کرد: سلاح مقاومت مساله عقیدتی و اخلاقی و اصولی است که از آن دست نخواهد کشید و در خصوص دشمن نمی تواند امتیازی از ما بگیرد حتی اگر ما را تکه تکه کند.

العساف هشدار داد: الزیدی را مسئول کامل هر حمله به مقرهای مقاومت اسلامی یا برخی مقرهای حشد شعبی و رزمندگانش می دانیم به ویژه که برخی از نهادهای امنیتی اطلاعات جمع آوری و آن را با دشمن آمریکایی به اشترا ک می گذارند و آنها نیز این اطلاعات را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهند تا حملاتی به داخل عراق با اطلاع الزیدی انجام دهد.

وی در پایان اعلام کرد: اعضای عزیز چارچوب هماهنگی، نیازی به مطالبه، ابراز تعجب یا محکومیت در رسانه‌ها درباره مشارکت علی الفالح الزیدی، نخست وزیر عراق در محاصره جمهوری اسلامی نیست. کافی است که (مدیر مسؤول) خود را از نارضایتی‌تان از محاصره ایران به دستور آمریکا مطلع کنید و او دستور شما را با (سپاس) اجرا خواهد کرد.