به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، کتائب حزب الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود اینکه ما وارد مذاکراتی برای سامان‌دهی سلاح شدیم و توافقی درباره حاکمیت ملی با اعضای چارچوب هماهنگی و دولت امضا شد، اما نخست وزیر به عهد خود وفا نکرد و دفتر وی با انتشار گزارشات جعلی در شبکه‌های تلویزیونی اماراتی، عربستانی و برخی شبکه‌های داخلی و همچنین از طریق بلندگوهای اجیرشده‌ای که در پی این گزارش‌ها حرکت کردند، به جعل دروغ‌ها روی آورد.

کتائب حزب الله عراق بیان کرد: ما در معرض بزرگ‌ترین عملیات باجگیری برای دست کشیدن از سلاح کرامتی قرار گرفتیم که در بیش از یک مقطع زمانی، حاکمیت ملی و حقوق عراقی‌ها را تثبیت کرده است.

کتائب حزب الله عراق اعلام کرد: پرونده‌های شهر النصر و سلاح مقاومت باید خارج از درگیری‌های سیاسی باشند. ما هر چقدرهم که فشارها از سوی امارات، عربستان و آمریکایی‌ها از طریق دولت الزیدی افزایش یابد از این اصل عقب‌نشینی نخواهیم کرد. این دولت با به‌کارگیری فجیع ترین شیوه‌های سرکوبگرانه و بهانه‌تراشی، در پی محکوم کردن کتائب حزب الله در پرونده‌های ساختگی است که در برابر حقیقت موجود در میدان تاب مقاومت ندارند.

در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: کمیته فنی و تخصصی که برای بررسی صحت اتهامات وارد شهر شد، هیچ‌گونه تخلفی در ارتباط با خطوط لوله نفتی عبوری از این شهر پیدا نکرد که به طور قطعی دروغ بودن ادعاهای مربوط به قاچاق را اثبات می‌کند. تمام مواردی که با تصاویر و بازدید میدانی مستند شدند، عبارتند از مخازن سوخت و یک کارگاه ساده که نمونه‌های مشابه آن صدها مورد در عراق وجود دارد و برای بهبود کیفیت سوخت فعالیت می‌کند. هدف از فعالیت این کارگاه، تامین سوخت خودروهای نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و ماشین‌آلات جنگی است تا کمبود ناشی از بحران‌ها یا کاهش سهمیه سوخت دریافتی از سازمان حشد الشعبی برای یک محور نظامی حساسی جبران شود که از شمال استان بابل تا منطقه القائم در مرز عراق و سوریه امتداد دارد. این موضوع دشمنان را ناراحت می‌کند زیرا نشان دهنده موفقیت نیروی مستقر در این محور در تامین نیازهای خود برای حفاظت از این منطقه راهبردی و حیاتی است.

کتائب حزب الله عراق بیان کرد: با وجود اینکه برخی رسانه‌ها که انتظار می‌رود شماری از آنها رسانه‌های دوست باشند تصاویر جعلی از یک حوضچه سوخت منتشر کردند و مدعی شدند این تصاویر از سوی کمیته ارائه شده است، واقعیت وجود مخازن این کارگاه همچنان آشکار است. ما نه تنها شکل و مشخصات این مخازن را از کمیته پنهان نکردیم، بلکه این مخازن آشکار بوده و همچنان نیز در معرض دید قرار دارند و در نزدیکی مسیرهای زائران و نیروهای امنیتی واقع شدند و فاصله آنها از خط لوله نفت در این شهر بیش از پنج هزار متر است.

کتائب حزب الله عراق در پایان اعلام کرد: در حالی که امیدواریم دستگاه قضایی عراق با کسانی که به دلیل رد اتهامات در گزارش کمیته و همسو نبودن آن با تمایلات برخی افراد، مشمول مجازات شدند، منصفانه برخورد کند، بار دیگر خواستار گشودن تحقیقاتی جدی درباره پرونده‌های فساد در زمینه تامین غذای سربازان، اقلام و کالاهای سبد سهمیه‌بندی و قرارداد مشارکت با شرکت «ادنوک» هستیم.