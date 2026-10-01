جنبش نجباء عراق درباره هرگونه حضور آمریکا در این کشور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق نسبت به هرگونه حضور آمریکا در این کشور تحت عنوان شرکت‌های امنیتی یا مستشاران هشدار داد و خواستار کاهش سطح فعالیت سفارت آمریکا در بغداد شد.

جنبش نجباء تأکید کرد که باید از هرگونه دخالت آمریکا در امور سیاسی عراق جلوگیری شود.

این جنبش همچنین خواستار دور کردن نیروهای آمریکایی از مرزهای عراق با سوریه، اردن و کویت شد.

جنبش نجباء پیشتر نیز بر مخالفت خود با تداوم هرگونه حضور آمریکا در عراق تأکید و اعلام کرده بود که خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف از عراق باید به معنای پایان حضور آنها تحت هر عنوانی باشد.

کتائب حزب‌الله عراق نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که پرواز هواپیماهای جاسوسی و جنگنده آمریکایی در آسمان عراق همچنان ادامه دارد و بخش اطلاعاتی کتائب حزب‌الله این حضور را مستندسازی کرده است.

در بیانیه کتائب حزب‌الله عراق آمده است: مدارکی درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا ۳۰ اکتبر در اختیار دارد که جزئیات آنها را بعدا اعلام خواهد کرد.

این درحالی است که حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق به الجزیره گفت که ماموریت ائتلاف بین‌المللی به پایان رسیده و راه‌های هماهنگی مشترک باز خواهد ماند.