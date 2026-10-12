به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گردان های حزب الله عراق با صدور بیانیه ای تاکید کرد: عملیات دفاعی یمن برای محافظت از کرامت و حقوق مشروع این ملت را تبریک می گوییم و بر حمایت خود از یمنی ها در این خصوص تاکید داریم.

در این بیانیه آمده است: بن سلمان ولی عهد عربستان و اربابانش باید شکست را بپذیرند و به محاصره یمن پایان دهند؛ محاصره ای که با حمایت دشمن صهیونیستی آمریکایی و بازوهایشان در منطقه شکل گرفته است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ملت عراق و مقاومت اسلامی این کشور در کنار یمن ایستاده اند. از برادرانمان در یمن می خواهیم به مجازات کردن عامل شیطان و دشمنان انسانیت تا تحقق پیروزی و دستیابی به حقوق مشروع ادامه دهند.