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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

گردان‌های حزب الله عراق: بن سلمان شکست را بپذیرد

گردان‌های حزب الله عراق: بن سلمان شکست را بپذیرد

گردان های حزب الله عراق با تاکید بر حمایت از مجاهدان یمنی خواهان لغو محاصره ظالمانه این کشور توسط دشمن سعودی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گردان های حزب الله عراق با صدور بیانیه ای تاکید کرد: عملیات دفاعی یمن برای محافظت از کرامت و حقوق مشروع این ملت را تبریک می گوییم و بر حمایت خود از یمنی ها در این خصوص تاکید داریم.

در این بیانیه آمده است: بن سلمان ولی عهد عربستان و اربابانش باید شکست را بپذیرند و به محاصره یمن پایان دهند؛ محاصره ای که با حمایت دشمن صهیونیستی آمریکایی و بازوهایشان در منطقه شکل گرفته است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ملت عراق و مقاومت اسلامی این کشور در کنار یمن ایستاده اند. از برادرانمان در یمن می خواهیم به مجازات کردن عامل شیطان و دشمنان انسانیت تا تحقق پیروزی و دستیابی به حقوق مشروع ادامه دهند.

کد مطلب 6975317

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 1
      پاسخ
      داداش آل سعود شکست را پذیرفته منتها شرم می کنه داد بزنه ، درود برملت قهرمان و شجاع و باایمان یمن انصارالله هزاران درود

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