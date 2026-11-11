به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم کوروش زارعی، هنرمند انقلابی و چهره شناخته‌شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، عصر چهارشنبه با حضور جمعی از مردم، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و مسئولان استانی و شهری در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم برگزار شد.



این آیین با حضور جمعی از اهالی تئاتر، اساتید رشته‌های مختلف هنری و فعالان عرصه فرهنگ و رسانه همراه بود و حاضران با شرکت در این مراسم، یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشتند.



این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و مدیحه‌سرایی سیدرضا تحویلدار، از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، از دیگر بخش‌های این مراسم بود.



همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی، از اساتید حوزه علمیه قم، در این آیین به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به اهمیت توجه انسان به سرانجام زندگی و حیات اخروی، بر ضرورت انتخاب مسیر الهی در زندگی دنیوی تأکید کرد.



وی در سخنان خود به اهمیت معنویت در زیست انسان اشاره کرد و توجه به حیات پس از مرگ را از موضوعات مهمی دانست که باید در مسیر زندگی مورد توجه قرار گیرد.



این مراسم با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری و جمعی از مسئولان استان قم برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کوروش زارعی، یاد این هنرمند انقلابی را پاس داشتند.

