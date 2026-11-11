به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، ابوالفضل واحدی در سفر به استان یزد با اشاره به آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون سراسری اظهار کرد: نتایج آزمون آماده است، اما بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان پذیرش در دانشگاه‌های دارای شرایط خاص باید تکمیل شود و پس از تجمیع اطلاعات، نتایج نهایی تا هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی درباره جبران تأخیر در آغاز سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید افزود: با دانشگاه‌ها هماهنگی شده است تا با تعدیل حجم دروس و تعداد واحدهای انتخابی و تنظیم برنامه آموزشی فشرده‌تر، این تأخیر در فرصت باقی‌مانده از نیمسال تحصیلی جبران شود.

برنامه توانمندسازی ۳۰ هزار عضو هیأت‌علمی

معاون آموزشی وزیر علوم، توانمندسازی استادان را از محورهای اصلی تحول در آموزش عالی دانست و گفت: اعضای هیأت‌علمی نقش راهبری در دانشگاه‌ها دارند و تحول در نظام آموزش عالی بدون ارتقای توانمندی آنان محقق نمی‌شود.

واحدی با اشاره به راه‌اندازی مرکز توسعه و تعالی آموزش در وزارت علوم بیان کرد: توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی از مأموریت‌های اصلی این مرکز است و برنامه‌های آن نزدیک به ۳۰ هزار عضو هیأت‌علمی زیرمجموعه وزارت علوم را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت مرکز توسعه و تعالی آموزش دانشگاه یزد افزود: برنامه‌های این مرکز در سطح استان برای بیش از ۷۰۰ عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی دنبال می‌شود.

به گفته وی، آشنایی با روش‌های تدریس، تسلط بر فناوری‌های نوین آموزشی، آینده‌پژوهی در آموزش و تقویت اخلاق و مسئولیت اجتماعی در قبال دانشجویان از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌هاست.

بازدید از طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد

معاون آموزشی وزیر علوم در جریان سفر به یزد، در کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی، نشست شورای دانشگاه یزد و نشست تخصصی توانمندسازی و توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی شرکت کرد.

بازدید از پروژه‌های عمرانی دانشگاه یزد شامل آمفی‌تئاتر مرکزی، شهرک فناوری یزدانش، خوابگاه متأهلین، دانشکده هنر و معماری و مرکز مهریز نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود.