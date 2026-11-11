به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، پرونده سرقت طلا در پی شکایت یکی از کسبه بازار زرگری یزد در خردادماه سال جاری تشکیل و با دستور قضایی برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی ارجاع شد.

در جریان تحقیقات، مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، هویت متهمان را شناسایی کردند و با هماهنگی بین‌استانی، خودروی آنان در یکی از استان‌های شمالی کشور متوقف و دو متهم دستگیر شدند.

پس از انتقال متهمان به یزد و انجام تحقیقات مقدماتی، مستندات و ادله پرونده بررسی و دادسرای عمومی و انقلاب یزد در مهلت قانونی برای آنان کیفرخواست صادر کرد. پرونده نیز برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شد.

دادستانی یزد در ادامه با هشدار به کسبه و بازاریان، به‌ویژه طلافروشان و صاحبان کالاهای ارزشمند، بر ضرورت هوشیاری مستمر و رعایت نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت تأکید کرد.

بر اساس این توصیه‌ها، محدود کردن دسترسی افراد ناشناس به ویترین و کالاهای گران‌قیمت، نظارت مستمر بر اجناس هنگام حضور مشتریان و نصب دوربین‌های مداربسته در نقاط حساس مغازه از جمله ورودی و مقابل ویترین ضروری است.

همچنین کسبه باید نسبت به رفتارهای غیرمتعارف، حواس‌پرت کردن فروشنده و تجمع‌های مشکوک هوشیار باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع سرقت، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند و تصاویر دوربین‌ها و سایر شواهد احتمالی را برای پیگیری قانونی حفظ کنند.

دادستانی همچنین بر پرهیز از قضاوت شتاب‌زده، برخورد خودسرانه و تعقیب خطرناک افراد مظنون تأکید کرده و همکاری و اطلاع‌رسانی میان کسبه بازار را از عوامل مؤثر در پیشگیری از سرقت دانسته است.